Россиян готовят к повышению налогов под предлогом поддержки бедных 277 1 Экономика

Большинство россиян готовы платить еще более высокие налоги, чтобы государство оказывало поддержку бедным. К такому выводу пришли исследователи государственного ВЦИОМ по итогам опроса 1,6 тыс. человек, пишет РБК. Примечательно, что «за» повышение налогов высказывались преимущественно люди старше 60 лет. В обмен на рост налоговой нагрузки они хотят получить бесплатные госуслуги, в том числе медицинские.