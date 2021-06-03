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Россиян готовят к повышению налогов под предлогом поддержки бедных

3 Июня 2021 277 1 Экономика
Россиян готовят к повышению налогов под предлогом поддержки бедных

Большинство россиян готовы платить еще более высокие налоги, чтобы государство оказывало поддержку бедным. К такому выводу пришли исследователи государственного ВЦИОМ по итогам опроса 1,6 тыс. человек, пишет РБК. Примечательно, что «за» повышение налогов высказывались преимущественно люди старше 60 лет. В обмен на рост налоговой нагрузки они хотят получить бесплатные госуслуги, в том числе медицинские.

Подготовка общественного мнения началась

  • По данным ВЦИОМ, которые публикует РБК, 54% россиян (преимущественно старше 60 лет) выступают за дальнейшее повышение налогов на граждан, если это поможет бедным. Под помощью бедным опрошенные социологами люди подразумевают большее количество бесплатных госуслуг – в здравоохранении, образовании и безопасности.
  • Существенная часть россиян – 28% – придерживается ровно противоположного мнения: налоги должны быть меньше текущего уровня, поскольку люди лучше распорядятся своими деньгами, нежели чиновники. Как показал опрос, россияне в массе своей не заинтересованы в возможности влиять на расходование налоговых поступлений (65% не готовы платить больше, чтобы контролировать расходы государства).
  • Вместе с тем 45% опрошенных считают правильным платить больше налогов в обмен на более широкий доступ к госуслугам. 33% хотят платить меньше налогов, понимая, что услуги государства могут быть низкого качества и менее доступными. При этом 83% россиян выступают за прогрессивную шкалу налогов, а 13% – за плоскую, как сейчас. 81% считают необходимым платить налоги в полном объеме, 15% – по возможности избегать платежей.
  • Это не первый опрос ВЦИОМ на тему повышения налогов. В апреле соцопрос показал, что только 1% россиян считает текущее налоговое бремя недостаточным, а 36% – чрезмерным. 52% заявили, что налоговая нагрузка достаточна. С какой целью социологи возвращаются к этой теме, не уточняется. Официально власти обсуждают пока только одну инициативу о повышении налога на зарплаты на 1-2% для выплат безработным.
  • Доходы россиян не растут с 2014 года и сократились на 10,6% по сравнению с 2013 годом, свидетельствуют данные Росстата. Президент Владимир Путин повысил налоги для высокооплачиваемых специалистов, получающих зарплату, с 13% до 15% в 2020 году. Дополнительно изъятые у граждан средства Путин пообещал потратить на лечение детей с редкими заболеваниями.
  • Повышение НДФЛ до 15% с зарплат более 5 млн руб. в год никак не затронуло самых богатых россиян – они получают не зарплаты, а прибыль принадлежащих им компаний. Также и помощь бедным под вопросом – Госдума отклонила законопроект о продуктовых карточках, стоимость которого составляла небольшие для федерального бюджета 200 млрд руб. в год.

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  • Россияне платят одни из самых высоких налогов в мире. Государство берет с граждан 13-15% НДФЛ и 30% в соцфонды. Итого – 43-45%, или почти каждый второй рубль, который гражданин зарабатывает. Российские власти часто сравнивают Россию с США. Прибегнем к этому же приему. В США максимальная ставка составляет 37% для доходов более 510,3 тыс. долларов в год. Средняя зарплата в РФ, по данным Росстата, 42,5 тыс. руб., или 575 долларов в месяц и 6,9 тыс. долларов в год. В США для такой зарплаты налоговая ставка составляет 10% без учета вычетов и льгот.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
12:15 1 0
Вера:

Очередной кусочек сыра в мышеловке.

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