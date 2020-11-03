Наличных денег в России стало на 2 трлн рублей больше 245 0 Экономика

Кризис в экономике, вызванный пандемией коронавируса, обернулся массовым уходом населения и бизнеса в наличные. Процесс был запущен весной, когда за три месяца карантина в России в обращение поступило 1,703 трлн руб. Тогда общий объем денежной массы вырос до исторического рекорда – 12,413 трлн. Поскольку увеличение денег в обороте не было связано с ростом экономики, возникли опасения по поводу инфляции и ухода средств на валютный рынок. Но Центробанк уверенно заявлял, что при восстановлении экономики наличные будут потрачены и инкассированы, а объем денег в обороте вернется к норме уже к концу 2020 года. Однако восстановления не произошло и ЦБ признал – 2,23 трлн «лишних» рублей останутся на руках и в 2021 году, что представляет собой проблему для государства.