Наличных денег в России стало на 2 трлн рублей больше
Кризис в экономике, вызванный пандемией коронавируса, обернулся массовым уходом населения и бизнеса в наличные. Процесс был запущен весной, когда за три месяца карантина в России в обращение поступило 1,703 трлн руб. Тогда общий объем денежной массы вырос до исторического рекорда – 12,413 трлн. Поскольку увеличение денег в обороте не было связано с ростом экономики, возникли опасения по поводу инфляции и ухода средств на валютный рынок. Но Центробанк уверенно заявлял, что при восстановлении экономики наличные будут потрачены и инкассированы, а объем денег в обороте вернется к норме уже к концу 2020 года. Однако восстановления не произошло и ЦБ признал – 2,23 трлн «лишних» рублей останутся на руках и в 2021 году, что представляет собой проблему для государства.
Денежная масса выросла на дрожжах кризиса
- С начала кризиса, вызванного обвалом нефтяных цен и коронавирусом, в России был зарегистрирован всплеск спроса на наличные. С одной стороны, людей напугала перспектива общенационального карантина и самоизоляции – запасались граждане не только гречкой и рисом, но и наличными деньгами. С другой – президент Путин объявил об антикризисной мере, которой стал налог на вклады более 1 млн руб. Это затрагивало более 50% вкладов, и люди поспешили спасти свои деньги от очередного побора.
- В результате паники, многократно усиленной властями, в марте компании и граждане сняли со счетов в банках 719 млрд руб., в апреле – 569,1 млрд, в мае – еще 415 млрд. Далее темпы оттока денег из банков упали, но даже в августе наличная масса росла на 109,9 млрд. Поэтому к 1 октября она почти приблизилась к 13 трлн и достигла 12,86 трлн руб.
- После первого шока, когда главным мотивом было запастись деньгами и спасти накопления, наступила «вторая волна» кризиса – бизнес и граждане, оставленные без поддержки государства в кризис, начали переходить в серую зону экономики. Граждане находят в нем спасение от массовой безработицы (более 5 млн потеряли работу) и возможность заработка, а компании не платят налоги, в частности НДС. В сентябре сборы НДС упали на 23%, в том числе потому, что бизнес перестал его платить, используя наличный оборот.
- Последнее, на что могли надеяться власти, потерявшие частично контроль над экономикой и оборотом денег, – это на осень, когда денежная масса должна сокращаться из-за особенности бюджетного цикла: именно в это время в бюджет идут основные выплаты и совершается до трети запланированных на год расходов. Однако ничего подобного не происходит.
- ЦБ вынужден был переписать прогноз по объему денег в обращении – денежная масса в России не только не уменьшится в 2020 году, но вырастет на 31-35%, до 2,1 трлн руб. По сути, это означает, что регулятор расписался в своей беспомощности – справиться с уходом компаний и граждан в серую зону экономики он не может.
- Теперь регулятор предполагает, что такая ситуация сохранится на весь 2021 год. Это можно трактовать следующим образом – никакого восстановления экономики не будет. Большинству граждан придется выживать ниже радаров государства и хорошо, если с достаточным количеством наличных в кошельке.
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