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Набиуллина призвала их списать. Плохие долги достигнут 11 трлн рублей

8 Сентября 2020 643 0 Экономика
Набиуллина призвала их списать. Плохие долги достигнут 11 трлн рублей

Российским банкам только предстоит столкнуться с последствиями кризиса в экономике. По расчетам аналитиков международного рейтингового агентства S&P, доля проблемных займов на балансе кредитных организаций достигнет 12-15% к концу года. Чтобы спастись от банкротства, банкам придется увеличить резервы и лишиться прибыли, которую они получали за счет разницы между ключевой ставкой ЦБ и высокими процентными ставками по кредитам. В любом случае около 36 банков покинут рынок, считают аналитики «Эксперт РА».

Россию ждет кризис неплатежей

  • Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила банкам быстрее списывать проблемные долги, чтобы улучшить свои показатели. Однако, по подсчетам S&P, объем плохих кредитов, выданных компания, физическим лицам и представителям малого и среднего бизнеса вырастет к концу года до 12-15% от всего объема портфеля банков.
  • На 1 августа, согласно данным ЦБ, общий портфель банков достигает 72,845 трлн руб. Таким образом, проблемными станут ссуды на 10,9 трлн руб. Эта сумма равняется половине федерального бюджета в 2020 году. Поскольку в связи с пандемией актуализировалась тема здравоохранения, то можно отметить, что объем проблемных кредитов вырастет до трех годовых бюджетов на здравоохранение.
  • В целом произойдет удвоение плохих займов на балансах банков, что потребует увеличить резервы на 2,5-3%. Увеличение резервов съест всю прибыль, которую банки получили ростовщическим способом, – наживаясь на разнице ключевой ставки и ставок по кредитам, которая достигает 10-20%. Но небольшие банки не смогут рассчитывать и на это – их ждут кассовые разрывы, а 36 банков, как прогнозировали в «Эксперт РА», закроются.
  • В июле ЦБ оценивал рост просрочки со стороны бизнеса на 271 млрд руб. На 1 августа из 36,796 трлн руб. корпоративных кредитов в зоне просчроки оказались 3,015 трлн руб., или 8,19%. Уровень просчроки по потребительским кредитам вырос на 124 млрд руб., до 889 млрд. Общий рост – на 4,7%.
  • Банки следуют совету Набиуллиной и спасаются – в апреле-июне коллекторам было продано 45 млрд руб. плохих долгов. По прогнозу Райффайзенбанка, во второй половине года кредитным организациям придется списывать займы компаниям, которые уже затрудняются выплатить 1,57 трлн руб. Однако, по данным Росстата, на 1 июля просрочка по долгам среди предприятий и организаций России выросла до 3,977 трлн руб. Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан считает, что экономике России грозит полноценный кризис неплатежей.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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