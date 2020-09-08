Набиуллина призвала их списать. Плохие долги достигнут 11 трлн рублей 643 0 Экономика

Российским банкам только предстоит столкнуться с последствиями кризиса в экономике. По расчетам аналитиков международного рейтингового агентства S&P, доля проблемных займов на балансе кредитных организаций достигнет 12-15% к концу года. Чтобы спастись от банкротства, банкам придется увеличить резервы и лишиться прибыли, которую они получали за счет разницы между ключевой ставкой ЦБ и высокими процентными ставками по кредитам. В любом случае около 36 банков покинут рынок, считают аналитики «Эксперт РА».