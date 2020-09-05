Набиуллина потребовала списать долги россиян 267 1 Экономика

Российские банки должны списать невозвратные долги россиян и компаний, чтобы не портить себе отчетность. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков 3 августа. По мнению главы регулятора, доля безнадежных кредитов в банковской системе достигает 11%, но у банков есть запас капитала в размере 5,9 трлн руб., который может покрыть убытки и поддержать резервы кредитных организаций. Банки в ответ на предложение Набиуллиной ответили молчанием – во время карантина они продали коллекторам плохих долгов на 45 млрд руб., а в четвертом квартале ожидают проблем у крупных компаний.