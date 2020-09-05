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Набиуллина потребовала списать долги россиян
5 Сентября 2020 267 1 Экономика
Российские банки должны списать невозвратные долги россиян и компаний, чтобы не портить себе отчетность. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков 3 августа. По мнению главы регулятора, доля безнадежных кредитов в банковской системе достигает 11%, но у банков есть запас капитала в размере 5,9 трлн руб., который может покрыть убытки и поддержать резервы кредитных организаций. Банки в ответ на предложение Набиуллиной ответили молчанием – во время карантина они продали коллекторам плохих долгов на 45 млрд руб., а в четвертом квартале ожидают проблем у крупных компаний.
Пора списывать безнадежные долги
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что банковский сектор России успешно прошел кризис и по итогам года получит 1 трлн руб. прибыли. В качестве поддержки регулятор дал послабления организациям по нормам достаточности капитала и резервам. В ответ Набиуллина предложила банкам воспользоваться выросшим запасом капитала до 5,9 трлн руб., чтобы списать невозвратные кредиты.
- Набиуллина объяснила банкирам, что большой объем плохих долгов на балансе подрывает к ним доверие инвесторов. И банки могут получить ситуацию аналогичную «потерянному десятилетию» в Японии или тому, что было после финансового кризиса на Западе в 2007-2009 годах. Тем более, напомнила глава ЦБ, безнадежных кредитов не так много – всего 11% в банковской системе. Избавиться от них – значит поддержать работу самого регулятора по расчистке банковского сектора. Иначе – в России появятся «плохие» банки, которые потребуется санировать.
- Однако банки не спешат просто так списывать безнадежные долги и тратить резервы на их покрытие – долги можно продать, а резервы потратить на выдачу новых кредитов. Так, например, по данным агентства «Национальные кредитные рейтинги» с апреля по июль банки продали коллекторам 45 млрд руб. долгов россиян – это на 60% больше, чем годом ранее. Банки делали это, чтобы решить вопрос проблемных задолженностей. И в итоге – снизили давление плохих долгов на собственный капитал, но повысили давление на должников.
- По кредитам населению доля просроченной задолженности выросла с 10,1% до 10,9% за время карантина. Банки реструктурировали кредиты на 697 млрд руб., или 4% от общего портфеля. При этом, по данным ЦБ, на 1 апреля кредиты имели 42 млн россиян, или 56% трудоспособного населения. Из них 7,7% имели долги перед банками и микрофинансовыми организациями и занимали в МФО, чтобы отдать кредит банку. На проблемных заемщиков приходится 75 млрд руб. займов МФО и 351 млрд руб. кредитов в банках.
- Также растет объем проблемных кредитов компаний. В июле он вырос на 98,4 млрд руб. и 2,1 млрд долларов. Всего российские корпорации просрочили кредиты на сумму 271 млрд руб., а из 36,796 трлн руб. долгов в зоне просрочки находятся 3,015 трлн, или 8,19% всех долгов. Одним из крупнейших должников среди компаний оказалась компания «Евроцемент» миллиардера Филарета Гальчева.
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Пошли эти россияне ...лесом! Я 16 лет отдавал долги и отдал, взятые у сбера. Живой. Пусть и они отдают, благо организмы у большинства способны к сопротивлению.