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Москва закрывает магазины из-за коронавируса

28 Сентября 2020 1076 1 Экономика
Москва закрывает магазины из-за коронавируса

За несоблюдение перчаточно-масочного режима Москва закрывает продовольственные магазины. За два дня власти остановили работу 13 точек, а всего свои по требованию Роспотребнадзора перестали работать 62 магазина. На протяжении двух недель в России растет число заболевших коронавирусом. По состоянию на 28 сентября оно достигло показателя середины июня – 8135 человек за сутки. На Москву приходится более 2,2 тыс. случаев.

Закрытие магазинов вместо карантина

  • Роспотребнадзор продолжает рейды по московским магазинам и закрывает их за нарушение указа мэра Сергея Собянина о введении в Москве перчаточно-масочного режима и соблюдения социальной дистанции. По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, посетители и сотрудники торговых точек игнорируют требования по ношению масок и перчаток.
  • В качестве наказания Роспотребнадзор временно останавливает работу магазинов – всего за три дня было закрыто 62 точки. Закрытия начались с «Перекрестка» и «Магнолии» 24 сентября, когда президент на встрече с губернаторами выразил беспокойство по поводу второй волны и потребовал «своевременно и эффективно принимать необходимые меры», чтобы остановить пандемию и не возвращаться к карантину.
  • Официально о второй волне коронавируса власти не говорят, но Кремль отмечает, что рост числа заболеваний – это «предмет особого внимания». Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не сомневается в ведении новых ограничений из-за коронавируса. Однако он считает, что они будут носить рекомендательный характер, поскольку россияне сами не будут ходить в рестораны и магазины, а также пользоваться общественным транспортом.
  • Москва принимает основной удар второй волны на себя – за две недели в столице число новых случае увеличилось в три раза и достигло 2217 заражений в сутки на 28 сентября, хотя еще 14 сентября заражений было всего 696. Текущие темпы в Москве соответствуют периоду, когда в городе действовал режим самоизоляции. Коэффициент распространения инфекции подскочил до 1,94 – максимума с 3 апреля, тогда как по России он равняется 1,21.
  • Московские власти увеличивают количество коек для пациентов с коронавирусом и перепрофилирует дополнительные больницы на ВДНХ, в ледовом дворце «Крылатское» и парке «Сокольники». Также Москва ввела с 28 сентября карантин для людей старше 65 лет – им рекомендуется оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом.
  • В Роспотребнадзоре россиян успокаивают – вскоре темпы заболеваемости снизятся, и пиков мая мы не увидим. В начале октября Россия выйдет на плато, а затем перейдет к снижению заболеваемости. Вместе с тем власти не могут пойти на полноценный карантин, какой был введен весной, поскольку, по подсчетам экспертов РАНХиГС, режим ограничений обошелся экономике в 8 трлн руб. Из-за этого в том числе дефицит бюджета по итогам года достигнет 4,7 трлн руб., а экономика потеряет от 4 до 5% ВВП.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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17:05 2 0
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Боюсь сказать - кого не добили -добъют...

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