Москва закрывает магазины из-за коронавируса 1076 1 Экономика

За несоблюдение перчаточно-масочного режима Москва закрывает продовольственные магазины. За два дня власти остановили работу 13 точек, а всего свои по требованию Роспотребнадзора перестали работать 62 магазина. На протяжении двух недель в России растет число заболевших коронавирусом. По состоянию на 28 сентября оно достигло показателя середины июня – 8135 человек за сутки. На Москву приходится более 2,2 тыс. случаев.