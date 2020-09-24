Путин не хочет вводить повторный карантин из-за коронавируса 396 0 Политика

Президент Владимир Путин на совещании с российскими губернаторами заявил о нежелании возвращаться к весенним ограничениям из-за второй волны коронавируса. По его словам, в России ситуации лучше, чем в других странах, однако это не повод расслабляться, особенно для глав регионов, которые ответственны за эпидемиологическую ситуацию и жизни людей. В России с середины сентября наблюдается устойчивый рост числа заболевших коронавирусом. На 24 сентября прирост составил 6595 случаев за сутки.