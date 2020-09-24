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Путин не хочет вводить повторный карантин из-за коронавируса
24 Сентября 2020 396 0 Политика
Президент Владимир Путин на совещании с российскими губернаторами заявил о нежелании возвращаться к весенним ограничениям из-за второй волны коронавируса. По его словам, в России ситуации лучше, чем в других странах, однако это не повод расслабляться, особенно для глав регионов, которые ответственны за эпидемиологическую ситуацию и жизни людей. В России с середины сентября наблюдается устойчивый рост числа заболевших коронавирусом. На 24 сентября прирост составил 6595 случаев за сутки.
Вторая волна все ближе
- На совещании с губернаторами российских регионов президент Владимир Путин оценил ситуация с коронавирусом в России и за рубежом. Он отметил, что во многих странах снова вводятся жесткие ограничения из-за роста числа заболеваний, но в России ситуация несколько лучше. «Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры», – отметил Путин.
- В то же время, по его словам, ему «не хотелось бы возвращаться к мерам, вводившимся весной». В связи с этим Путин попросил губернаторов не расслабляться во избежание резкого изменения ситуации. Чтобы избежать повторного карантина, необходимо продолжать борьбу с инфекцией. В частности наращивать тестирование и соблюдать текущие требования, а также вести диалог с людьми. Путин возложил ответственность за эпидемиологическую ситуацию на глав регионов, предупредив, что осенью начинается очередной сезонный всплеск инфекций.
- Между тем с середины сентября в России отмечается устойчивый прирост числа заболеваний. По состоянию на 24 сентября он достиг 6595 человек за сутки. В Москве впервые с конца июня число заразившихся превысило 1 тыс. за день. В Санкт-Петербурге у Покровской больницы снова образовались очереди из машин скорой помощи. Одновременно с этим в России начат выпуск вакцины от коронавируса «Спутник V» для гражданского оборота и последний этап тестирования на людях из групп риска.
- Во многом рост числа заболевших обусловлен наращиванием тестирования и требованиями справок об отсутствии заболевания со стороны работодателей и государства. Также все больницы, занимающиеся лечением коронавируса, получают особые надбавки, и большинство врачей не заинтересованы в том, чтобы их терять.
- Кроме этого, российские фармакологические компании выпустили без испытаний дженерики японского фавипиравира и продают их по 11-12 тыс. руб. за упаковку. Пандемия коронавируса стала источником дополнительных доходов бюрократии, врачей и фармацевтической отрасли. Поэтому победить ее будет вдвойне сложнее.
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