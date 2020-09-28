Кудрин предсказал второй карантин из-за коронавируса 683 0 Экономика

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «очевидными» новые ограничения в связи со второй волной пандемии коронавируса. В этой связи он предложил правительству задействовать меры поддержки экономики, в том числе помочь россиянам и снизить бедность. «У правительства есть на это средства», – подчеркнул Кудрин в интервью телеканалу RT.