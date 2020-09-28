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Кудрин предсказал второй карантин из-за коронавируса

28 Сентября 2020 683 0 Экономика
Кудрин предсказал второй карантин из-за коронавируса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «очевидными» новые ограничения в связи со второй волной пандемии коронавируса. В этой связи он предложил правительству задействовать меры поддержки экономики, в том числе помочь россиянам и снизить бедность. «У правительства есть на это средства», – подчеркнул Кудрин в интервью телеканалу RT.

Рекомендательный карантин

  • Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не сомневается в новых ограничениях из-за коронавируса. Однако считает, что их будет мало, «и они будут носить рекомендательный характер». По мнению чиновника, россияне сами будут бояться посещать рестораны и магазины, а также пользоваться общественным транспортом. По этой причине в ряде отраслей возникнут экономические сложности. «В этом смысле, я считаю, что нужны будут новые меры поддержки экономики», – сказал Кудрин.
  • Количество россиян, которые не могут обеспечить себя даже самым необходимым, увеличилось более чем на миллион и превысило 20 млн человек, заявил глава Счетной палаты. Хотя Росстат сообщал о 19,5 млн человек за чертой бедности по итогам второго квартала. Причем за год их количество выросло на 1,3 млн человек. Власти должны принять дополнительные меры поддержки населения, учитывая, что деньги в бюджете для этого есть, заметил Кудрин.
  • Также глава СП не верит в официальный прогноз падения экономики России – она сократится не на 4%, о которых говорит Минэкономразвития, а почти на 5%. «Но точно где-то между 4 и 5%», – сказал Кудрин. При этом сейчас ситуация в экономике несколько лучше, чем прогнозировалось в начале пандемии. «На тот момент мы ожидали снижения ВВП на 8% по итогам года», – напомнил чиновник. Он добавил, что это было связано с шоком пандемии, шоком на нефтяном рынке и остановкой предприятий.
  • Чтобы помочь россиянам, правительству достаточно сделать исключение из бюджетного правила. В 2009 году Россия потеряла 8% ВВП, но тогда кризис ударил по кредитоспособности компаний. Сейчас же удар пришелся по самой работе предприятий, их остановке ради безопасности людей. Поэтому, заключает Кудрин, «даже если бы мы потратили треть или половину средств ФНБ, для такого критического особого года это было бы не страшно».
  • Фонд национального благосостояния за 2019 год, по словам Кудрина, получил 3,3 трлн руб. Но в текущем году траты из него составили около 350 млрд руб. При этом помощь от государства дошла до 20% компаний и лишь в некоторых случаях – до трети нуждавшихся компаний и предпринимателей. Россияне вообще ничего не получили, кроме минимального повышения пособий по безработице и выплат на детей.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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