Капитал страны
ENGLISH
11 ИЮН, 14:39 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
Москва разыграет «миллион призов» среди участников голосования по Конституции
11 Июня 2020 262 0 Экономика
img_copyright
Между участниками голосования по поправкам в Конституцию московские власти разыграют 2 млн сертификатов на оплату товаров, услуг, парковки и скидки в ресторанах. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, сообщает ТАСС. Программа субсидирования потребительского спроса «Миллион призов» стартует с 25 июня, когда можно будет проголосовать онлайн. Получить сертификат участника смогут только проголосовавшие по поправкам.
Миллион призов согласным с поправками
- Москва запустила программу стимулирования экономики, привязав ее к намеченному на 1 июля голосованию по поправкам в Конституцию. Столичные власти рассчитывают, что она даст экономике до 10 млрд руб. Программа «Миллион призов» будет реализовываться в виде подарочных сертификатов, получить которые смогут проголосовавшие по поправкам.
- По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, подобные программы проходят сейчас практически по всему миру и помогают бизнесу выйти из рецессии. Московский бизнес согласился предоставить скидки и бонусные акции более чем в 3 тыс. магазинах. Москвичи же смогут рассчитывать более чем на 2 млн подарочных сертификатов на портале «Активный гражданин».
- У сертификатов будет разный номинал – один балл будет равняться 1 рублю. Потратить их можно до 31 декабря 2020 года. Мэрия Москвы рассчитывает, что программа простимулирует потребительский спрос дополнительно на 10 млрд руб. Финансировать программу будет правительство Москвы.
- Чтобы получить сертификат, нужно будет принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Участвовать можно онлайн или прийти на избирательный участок.
- Всем проголосовавшим онлайн будет присваиваться уникальный цифровой код, на основе которого и будут разыграны баллы. Баллами можно будет воспользоваться на портале «Активный гражданин». На участках для голосования будут выдавать специальный сертификат со стрейч-полоской. За ней будет код, который нужно активировать онлайн. На портале «Активный гражданин» можно будет обменять баллы на товары или услуги.
- Инициаторами программы стали 20 компаний, обратившихся к мэрии Москвы через Торгово-промышленную палату. По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, бизнес получит существенный импульс для возобновления работы после вынужденного простоя.
- Основной смысл поправок в Конституцию РФ, которые де-юре уже приняты властями без референдума и одобрены Конституционным судом, – продление властных полномочий президента Путина, который по действующему законодательству (без поправок в Конституцию) не имеет права занимать президентский пост после 2024 года.
Статьи
Узнай, страна
10 ИЮН, 22:33 Ученые создали прозрачные, дышащие маски для лица
10 ИЮН, 13:14 В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест
09 ИЮН, 14:02 В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет
09 ИЮН, 13:05 В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест
09 ИЮН, 12:46 В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы
08 ИЮН, 21:29 Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры!
08 ИЮН, 13:18 В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС
Написать комментарий