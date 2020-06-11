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Москва разыграет «миллион призов» среди участников голосования по Конституции

11 Июня 2020 262 0 Экономика
Москва разыграет «миллион призов» среди участников голосования по Конституции
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Между участниками голосования по поправкам в Конституцию московские власти разыграют 2 млн сертификатов на оплату товаров, услуг, парковки и скидки в ресторанах. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, сообщает ТАСС. Программа субсидирования потребительского спроса «Миллион призов» стартует с 25 июня, когда можно будет проголосовать онлайн. Получить сертификат участника смогут только проголосовавшие по поправкам.

Миллион призов согласным с поправками

  • Москва запустила программу стимулирования экономики, привязав ее к намеченному на 1 июля голосованию по поправкам в Конституцию. Столичные власти рассчитывают, что она даст экономике до 10 млрд руб. Программа «Миллион призов» будет реализовываться в виде подарочных сертификатов, получить которые смогут проголосовавшие по поправкам.
  • По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, подобные программы проходят сейчас практически по всему миру и помогают бизнесу выйти из рецессии. Московский бизнес согласился предоставить скидки и бонусные акции более чем в 3 тыс. магазинах. Москвичи же смогут рассчитывать более чем на 2 млн подарочных сертификатов на портале «Активный гражданин».
  • У сертификатов будет разный номинал – один балл будет равняться 1 рублю. Потратить их можно до 31 декабря 2020 года. Мэрия Москвы рассчитывает, что программа простимулирует потребительский спрос дополнительно на 10 млрд руб. Финансировать программу будет правительство Москвы.
  • Чтобы получить сертификат, нужно будет принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Участвовать можно онлайн или прийти на избирательный участок.
  • Всем проголосовавшим онлайн будет присваиваться уникальный цифровой код, на основе которого и будут разыграны баллы. Баллами можно будет воспользоваться на портале «Активный гражданин». На участках для голосования будут выдавать специальный сертификат со стрейч-полоской. За ней будет код, который нужно активировать онлайн. На портале «Активный гражданин» можно будет обменять баллы на товары или услуги.
  • Инициаторами программы стали 20 компаний, обратившихся к мэрии Москвы через Торгово-промышленную палату. По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, бизнес получит существенный импульс для возобновления работы после вынужденного простоя.
  • Основной смысл поправок в Конституцию РФ, которые де-юре уже приняты властями без референдума и одобрены Конституционным судом, – продление властных полномочий президента Путина, который по действующему законодательству (без поправок в Конституцию) не имеет права занимать президентский пост после 2024 года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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