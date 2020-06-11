Москва разыграет «миллион призов» среди участников голосования по Конституции 262 0 Экономика img_copyright

Между участниками голосования по поправкам в Конституцию московские власти разыграют 2 млн сертификатов на оплату товаров, услуг, парковки и скидки в ресторанах. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, сообщает ТАСС. Программа субсидирования потребительского спроса «Миллион призов» стартует с 25 июня, когда можно будет проголосовать онлайн. Получить сертификат участника смогут только проголосовавшие по поправкам.