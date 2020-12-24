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Мошенники обокрали россиян на 150 млрд рублей за год

24 Декабря 2020 151 0 Экономика
Мошенники обокрали россиян на 150 млрд рублей за год

Телефонные и онлайн-мошенники научились «зарабатывать» на россиянах по-крупному. Согласно подсчетам аналитиков BrandMonitor, использовавших данные ВЦИОМа, за 2020 год мошенники украли у граждан около 150 млрд руб. Предупреждения Центробанка, многочисленные рекомендации в СМИ, а также социальная реклама не помогли – 66 млрд руб. из этой суммы у россиян выманили преступники, представляющиеся службой безопасности банков. Не отставать от них старались фиктивные медработники.

Мошенники наказывают россиян рублем

  • За 11 месяцев 2020 года телефонные и онлайн-мошенники вытащили из кошельков россиян 150 млрд руб. По данным BrandMonitor, на звонки от якобы служб безопасности банков пришлось 66 млрд руб., на звонки от фиктивных медработников – 46,5 млрд руб., еще 18,6 млрд руб. у россиян вытянули фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины, пишет «Коммерсант».
  • Больше всего мошенники зарабатывали, представляясь медработниками – 50 тыс. с человека. Аферы с банковскими картами давали в среднем около 27 тыс. руб. с человека и 15 тыс., если речь шла о банкомате. По всей видимости, заработок мошенников сильно вырос. По данным ФинЦЕРТа, в 2019 году с одного человека удавалось получить 10-15 тыс. руб.
  • Эксперты объясняют выросшие доходы мошенников тем, что из-за пандемии коронавируса большинство россиян перешло на удаленную работу. Это обстоятельство повысило лояльность к входящим незнакомым звонкам, несмотря на то, что, по данным «Лаборатории Касперского», в 63% случаев с незнакомых номеров поступает спам, а 5,9% звонков могут носить мошеннический характер.

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  • Уже сейчас доходы мошенников в два раза превышают чистую прибыль второго банка в стране – ВТБ. Если преступники заработали за 11 месяцев около 150 млрд руб., то прибыль ВТБ должна составить 70-75 млрд. Центробанк борется с проблемой и в первом полугодии заблокировал 9,7 тыс. телефонных номеров. Это в четыре раза больше, чем за тот же период 2019 года. Но мошенники также совершенствуют подходы, подключая для обзвона роботов.
  • Отдельная проблема – расположение мошеннических колл-центров в тюрьмах. Федеральная служба исполнения наказаний предлагала установить в местах заключения специальное оборудование, которое будет генерировать помехи. Но пока прогресса в этом направлении нет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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