Мошенники обокрали россиян на 150 млрд рублей за год 151 0 Экономика

Телефонные и онлайн-мошенники научились «зарабатывать» на россиянах по-крупному. Согласно подсчетам аналитиков BrandMonitor, использовавших данные ВЦИОМа, за 2020 год мошенники украли у граждан около 150 млрд руб. Предупреждения Центробанка, многочисленные рекомендации в СМИ, а также социальная реклама не помогли – 66 млрд руб. из этой суммы у россиян выманили преступники, представляющиеся службой безопасности банков. Не отставать от них старались фиктивные медработники.