«Мой человек». Какого партнера мы ищем?
Сегодня мы все острее понимаем, что традиционные критерии, по которым люди веками выбирали себе партнеров, больше не работают. Социальная успешность, внешний лоск, умения «идеальной хозяйки», способность «наградить» сексом – в современном мире не так уж и важны – есть много способов удовлетворить все свои потребности, не связывая себя накрепко с другим человеком. Так зачем же мы друг другу сегодня, и на чем нам основывать свой выбор теперь, когда обменивать «полезность» партнера на свои «ценные качества» нам больше не нужно?
Выбор партнера – несомненно, один из главных выборов в жизни человека. От спутника жизни во многом зависит и успешность построения нашей семьи, и само наше счастье, ведь семья для многих людей – значимая ценность, один из жизненных приоритетов.
Семья 21 века
Представление о семье меняется с течением времени. Сегодня в нашем обществе ни религия, ни идеология, ни окружение уже не принудят человека длить неудачный брак, как это было когда-то. А ведь партнер может как поддержать нас, побудить к развитию наших талантов и сил, так и причинить вред нашей психике – влияние в семье всегда взаимно. Признать ошибку в выборе партнера больно, но иногда необходимо, чтобы спасти собственное будущее. Обычным делом стали и разводы, и гражданские браки, чтобы проверить чувства, и повторные браки «серийной моногамии». Да и в первый брак люди вступают теперь позже, «вложившись в себя» и «нагулявшись», осознав свои потребности и чувства. К счастью, благодаря современным технологиям знакомиться с новыми людьми стало значительно проще. Свобода путешествовать и, главное, общаться через интернет и посредством мобильной связи, позволяет теперь выбирать партнера далеко за пределами своего окружения, в том числе за границей. Конечно, некоторые «фильтры» все еще действуют, но все же жестких ограничений в выборе становится все меньше – в развитых обществах не помеха уже ни национальность, ни раса, ни религия партнера, не так важны значительная разница в возрасте и социальном статусе, уровне образования.
Есть ли «предопределенные» критерии?
При выборе партнера мы ориентируемся на собственные ценности, представления и установки, на наш выбор действует множество факторов: социальные и культурные, психологические и даже отчасти биологические. Наша животная природа диктует нам перед контактом с потенциальным партнером оценить его фенотип и ресурсы – кто обеспечит нам здоровых детей, кто прокормит семью? А наше воспитание «по гендерным признакам», опыт старшего поколения и традиции общества добавляют многочисленные «муж обязан» или «хорошая жена должна» – внушают необходимость воспринимать брак как некую «сделку», в которой люди обменивают свои «ценные характеристики» на возможности партнера. Но дело в том, что в современных условиях эти установки во многом оказываются несостоятельными – с развитием общества физиологические, экономические, бытовые моменты отходят на второй план.
Мы больше не нужны друг другу?
Многие тысячи лет мы могли выжить лишь бок обок: мужчина – добытчик, защитник и «решала» проблем, и женщина, сохраняющая домашний очаг. Но сегодня мы справляемся с жизнью и в одиночку – появилось множество способов удовлетворить наши бытовые потребности. Мужчины могут получить вкусный обед «по-домашнему» и интимное общение, и не создавая семью. Женщины, почувствовав себя сильнее, осознали, что вполне способны сами пользоваться молотком и шуруповертом, или могут с легкостью пригласить из сервисной службы «мужа на час», который и передвинет мебель, и прочистит слив в раковине. Кажется, что рухнули сами основы того, что связывало нас – в бытовом плане мы больше не зависим от благоволения и помощи друг друга!
Многим страшно осознавать это, и хочется придумать такую «необходимость» искусственно. И вот сильная женщина убеждает себя, что сама просто «не может» поменять лампочку, а то еще и занижает карьерные цели, чтобы не превзойти мужа. Но, если не случится какой-то мировой катастрофы, очевидно, что мы, мужчины и женщины, там и будем становиться все более равноправными и независимыми друг от друга. Так в чем же нам искать новый смысл отношений, точки соприкосновения?
«Мой человек»
По мере того как «выравниваются» права полов, становятся более схожими и предпочтения в выборе партнеров. Для нас все важнее удовлетворение своих потребностей не только как женщины-жены-матери, мужчины-мужа-отца, но и как личности. Выбор партнера по соображениям внешней привлекательности, успешности, престижа или материальной выгоды может «сработать» в краткосрочной перспективе, но потом эти качества исчерпывают себя.
Иногда «новый порядок» кажется несправедливым. Чтобы быть желанным партнером сегодня – недостаточно молодости, внешней привлекательности, готовности к сексу, умения вести хозяйство и другой «полезности». Более важными становятся не все эти понятные качества, которые можно измерить и сравнить, а нечто трудно определимое: надежность и сердечность, честность и живой ум, оптимизм и эмоциональная живость, доброжелательность, способность слушать и понимать. Влюбляются не только в ямочку на щечке, но и в легкий характер, и даже в созвучные причуды.
Долгий и счастливый союз наиболее вероятен с тем, с кем есть возможность установить искреннюю близость, дружбу, чей внутренний мир вам интересен и важен. Под кого не придется «подстраиваться», ломая себя, кого не нужно «терпеть», кого не захочется тщетно пытаться «перевоспитывать», кто не станет реализовывать на нас свои комплексы и психические травмы. Искать и выбирать имеет смысл не потенциального мужа или жену со списком «обязанностей», а именно партнера – «своего» человека, с которым вам захочется делить радости, горести, открытия в жизни, того, с кем интересно говорить и уютно молчать вместе, хорошо проводить вместе время. Если человек честен и искренен с вами, эмоционально отзывчив, готов хранить верность, если вам в радость заботиться и поддерживать друг друга – создать и сохранить отношения будет гораздо проще, независимо от того, насколько человек «полезен». Смысл отношений – не просто делать что-то друг для друга, но делать это с удовольствием, становиться друг для друга лучше.
Уровни совместимости партнеров
Неувядающая привлекательность «своего человека» складывается из огромного множества факторов. Безусловно, важны физическая и сексуальная совместимость, даже на уровне запаха или, скажем, формы ушей, ведь либидо не обманешь. Но, как говорится, «секс – не повод для брака». Когда эйфория «химической влюбленности» утихает, большее значение приобретают другие уровни совместимости.
Говорят: «выбираем по обаянию, а живем с характером». Для пары значима совместимость темпераментов, отсутствие «непереносимых» черт – помните, что любому терпению есть предел. Кстати, многие проблемы в отношениях пар ярко проявила пандемия коронавируса. Одних людей самоизоляция сплотила общим врагом и поисками общения, но в проблемных отношениях люди нередко срывались из-за необходимости постоянно находиться рядом с раздражающим партнером.
Сохраняют значимость и индивидуальные психологические потребности, которые могут проявляться в принципе дополнения, «притяжения противоположностей». Так, например, зависимый человек с большой вероятностью выберет доминантного, и наоборот. Однотипные ошибки при выборе партнеров могут указать на ваши собственные психологические проблемы.
Существенна совместимость духовная, по жизненным ценностям и принципиальным моральным позициям, по уровню эмоциональной зрелости. Весома поддержка партнером вашей самооценки и стремления развиваться. Важна общая стратегия развития и жизни семьи, общие мечты и цели, совпадение планов на обзаведение детьми, карьеру, путешествия. Если ребенок у одного из партнеров уже есть – это тоже нужно учитывать.
Социальная и культурная совместимость помогут поддерживать общий досуг, интересный обоим партнерам. Ведь ходить, скажем, с мужем на рыбалку и футбол может быть экзотично лишь первое время, а потом понадобятся уже и общие увлечения. Важно говорить на одном языке. Кто-то в: «Куда лезешь, дура, я помогу» услышит: «я помогу», а кто-то – лишь: «дура». Кстати, знакомства с потенциальными избранниками через интернет привнесли в развитие отношений свою особенность – такая связь людей часто начинается именно с общения, позволяет лучше узнать друг друга до первой встречи «в реале».
Важна и бытовая совместимость. Зачастую ценности и привычки, перенесенные из родительских семей, у партнеров не совпадают, например, кто-то привык ужинать за общим столом, а другой тащит тарелку к телевизору или компьютеру. Здесь придется найти компромисс, выработать новые, общие бытовые привычки только вашей пары, важные для ваших отношений.
С первого взгляда понять, что какой-то человек предназначен вам, практически невозможно. Важно слушать свое сердце, но не повредит и подумать о том, чего же вы хотите от жизни и отношений, вспомнить предыдущие связи, чтобы ваш выбор стал осознанным. Не торопитесь: проводите время вместе, разговаривайте, учитесь разрешать конфликты и деликатно выстраивать границы, узнавайте родных и друзей друг друга. Не бойтесь жизненных испытаний. Понять, насколько вы с партнером совместимы, может помочь только опыт реальной жизни.
Не стремитесь получить «все и сразу». Помните, что идеальных людей и отношений просто не бывает, над партнерством даже с самым подходящим человеком придется работать. Но если партнер прикладывает усилия в ответ, если вместе вам лучше, чем порознь, если рядом с ним вы нравитесь сами себе – это того стоит.
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