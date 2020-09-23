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Белоусов обвинил бизнес в «помойке» из-за «каких-то 60 млрд» рублей

23 Сентября 2020 973 0 Экономика
Белоусов обвинил бизнес в «помойке» из-за «каких-то 60 млрд» рублей

Переговоры бизнеса с первым вице-премьером Андреем Белоусовым фактически провалились. Чиновник обвинил компании, налоги на которые власти собираются увеличить в три раза, в том, что они «из-за пятидесяти, из-за шестидесяти миллиардов» устроили «какую-то помойку». Также Белоусов заявил о том, что власти потратили 4 трлн руб. на поддержку экономики, заняв их на рынке. При этом данные Минфина не соответствует этому заявлению – помощь экономике не превысила 1,1 трлн руб., а занять у правительства получилось пока только 1,5 трлн руб.

Власть хочет, чтобы ее «услышали»

  • Добывающие компании России не смогли найти общего языка с первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Встреча, на которой обсуждались планы правительства в три раза увеличить НДПИ, закончилась ничем. Власти показали, что уступать они никому не будут, и договариваться ни с кем не собираются. Они готовы лишить экономику роста, а компании и граждан доходов ради пополнения бюджета.
  • Все, чего добились крупнейшие компании от Белоусова – отказ от повышения НДПИ для новых проектов и введения дифференцированной шкалы рентного коэффициента. Однако при этом компании все равно должны будут правительству фиксированную прибавку к налогам в размере 56 млрд руб. в год, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.
  • Эта уступка начнет работать с 2022 года, а до этого «Норникель», «Русал», «Уралкалий», «Фосагро» и НЛМК должны заплатить по счету, который им выставило правительство. Со своей стороны компании заявили свой протест и сослались на то, что правительство обещало не ухудшать налоговые условия.
  • На это Белоусов заметил, что вопрос не стоит бурного обсуждения в условиях пандемии. По его словам, сейчас особая ситуация, страна столкнулась с беспрецедентным за последнее десятилетие кризисом. При этом Белоусов утверждает, что федеральный бюджет потратил около 4 трлн руб. на поддержку экономики, но дефицит в 4,7 трлн руб. образовался не за счет помощи, которая была на уровне 1,1 трлн руб., а из-за падения цен на нефть и налоговых поступлений от граждан и бизнеса. Более того, Минфин занял не 4 трлн руб., а всего 1,5 трлн.
  • «Три триллиона рублей дополнительных денег (на помощь экономике – прим. ред.)! А вы тут из-за пятидесяти, из-за шестидесяти миллиардов устраиваете какую-то помойку!» – возмутился Белоусов, сравнивая якобы траты бюджета и вклад, который государство ждет от бизнеса. После встречи Белоусов отметил, что ему кажется, что его «услышали».
  • В Госдуме тем временем прозвучало другое откровение от властей – спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Россия всегда преодолевала экономические трудности за счет граждан, поэтому увеличение налогов – прямых и косвенных – это оправданная мера.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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