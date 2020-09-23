Белоусов обвинил бизнес в «помойке» из-за «каких-то 60 млрд» рублей 973 0 Экономика

Переговоры бизнеса с первым вице-премьером Андреем Белоусовым фактически провалились. Чиновник обвинил компании, налоги на которые власти собираются увеличить в три раза, в том, что они «из-за пятидесяти, из-за шестидесяти миллиардов» устроили «какую-то помойку». Также Белоусов заявил о том, что власти потратили 4 трлн руб. на поддержку экономики, заняв их на рынке. При этом данные Минфина не соответствует этому заявлению – помощь экономике не превысила 1,1 трлн руб., а занять у правительства получилось пока только 1,5 трлн руб.