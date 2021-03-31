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Мишустин сократил 10% чиновников в рамках реформы
31 Марта 2021 289 1 Политика
Реформа государственного аппарата, которую премьер-министр Михаил Мишустин объявил в конце прошлого года, завершилась сокращением почти 10% чиновников. Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью «Известиям» назвал сокращение «одним из самых масштабных». Но напомнил, что суть преобразования не в снижении численности чиновников, а в изменении модели работы госаппарата.
Реформа Мишустина завершилась
- В конце декабря прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение оптимизировать 45 министерств и ведомств. В частности, сократить 74 подразделения и отправить в отставку 37 заместителей руководителей федеральных органов.
- По состоянию на конец марта численность госслужащих сократилась на 10%, ликвидировано 66 структурных подразделений и отправлены в отставку 33 заместителя руководителя федеральных ведомств. Об этом в интервью «Известиям» рассказал вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
- Также под сокращение попала штатная численность центральных аппаратов (213 единиц) и территориальных органов (31 642 единицы). Но это не живые люди, а вакансии – незанятые должности, на которые из бюджета выделялись ставки, которые потом распределялись между теми, кто замещал вакансии.
- «Численность госаппарата к 1 апреля уменьшилась в целом почти на 10% – это одно из самых масштабных сокращений за последние годы», – отметил Григоренко. При этом он подчеркнул, что «риски увольнения или снижения уровня оплаты труда сотрудников, профессионально исполняющих свои обязанности, сведены к минимуму».
- Отправной точкой для реформы стало то, что штатная численность госструктур оказалась раздутой, а число руководителей было избыточным. Это снижало оперативность и «увеличивало административные издержки», пояснил вице-премьер. Кроме этого, 20% должностей в центральных аппаратах и 12% в территориальных органах использовались неэффективно.
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- Но реформа так же помогла Мишустину решить и собственные управленческие задачи. Так, например, он отправил в отставку второго зама министра финансов Антона Силуанова Татьяну Нестеренко, которую назвали «королевой Минфина». Нестеренко работала в министерстве с 1998 года и контролировала бюджет, имея большое политическое влияние на регионы. Также были уволены два других замминистра финансов – Андрей Круглов и Антон Дроздов.
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