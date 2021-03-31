Мишустин сократил 10% чиновников в рамках реформы 289 1 Политика

Реформа государственного аппарата, которую премьер-министр Михаил Мишустин объявил в конце прошлого года, завершилась сокращением почти 10% чиновников. Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью «Известиям» назвал сокращение «одним из самых масштабных». Но напомнил, что суть преобразования не в снижении численности чиновников, а в изменении модели работы госаппарата.