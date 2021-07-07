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Мишустин потребовал вакцинировать не менее 80% россиян

7 Июля 2021 213 3 Политика
Мишустин потребовал вакцинировать не менее 80% россиян

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от Минздрава и Роспотребнадзора вакцинировать от коронавируса не менее 80-90% россиян, чтобы добиться коллективного иммунитета. До 8 июля отвечающие за выполнение задачи ведомства должны «актуализировать модель» вакцинации в России.

Мишустин потребовал привить почти всех

  • По итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору до 8 июля «актуализировать модель» вакцинации в России. Об этом говорится в подписанных им документах.
  • Ведомства должны учесть вакцинацию как россиян, так и трудовых мигрантов и лиц без гражданства. Также необходимо провести «ревакцинацию населения с учетом рисков вирусных мутаций». Вакцинированы должны быть 80-90% россиян. Отвечать за выполнение этой задачи будет вице-премьер Татьяна Голикова.
  • По данным GoGov, по состоянию на 7 июля в России привились хотя бы одним уколом 18,26% населения, или 26,691 млн человек. Полностью вакцинировались 18,385 млн, или 12,58% населения. К 1 сентября власти собирались привить 60% граждан. Однако из-за дефицита вакцин и больших очередей на прививку это становится невозможным. В Кремле признали, что «сроки будут сдвигаться вправо».
  • Тем не менее, власти Москвы отказываются двигать сроки и требуют от бизнеса привить не менее 60% сотрудников до 15 августа двумя компонентами вакцины. Сейчас подобная обязательная вакцинация действует уже в 27 субъектах России. В Кремле считают, что всех тех, кто откажется вакцинироваться, ждет «неминуемая дискриминация». Такие люди не смогут «работать на всех участках», поскольку будут «представлять угрозу для окружающих».
  • При этом 10% россиян готовы уволиться, если их будут принуждать прививаться, показал опрос «Зарплата.ру». Согласно опросу «Левада-центра» (признан иностранным агентом в РФ), 58% россиян выступают против обязательной вакцинации. Поддерживают ее 39%. Не определились 3%.

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  • В России 109 млн человек старше 18 лет, которых необходимо вакцинировать. Для их вакцинации требуется 218 млн доз вакцины, тогда привиты будут 100%. Для того чтобы привить 80%, требуется вакцинировать 87,2 млн человек, для чего, соответственно, нужно 174,4 дозы вакцины. Но в России, как подсчитал «Коммерсант», до конца года будет выпущено менее 100 млн доз. В то же время иностранные вакцины на отечественный рынок правительство до конца года вряд ли допустит.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
16:27 0 0
Виктор:

насильно мил не будешь ...

Ю
15:53 4 0
Ю:

Мудаки у власти

О
15:41 4 0
Ольга Косырева:

Какие страшные люди - Мишустин, Мурашко и прочие властьимущие. Страшные даже внешне: а ведь лицо отражение сути. Молюсь, чтобы Господь покарал их всех страшной карой!!!!!!

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