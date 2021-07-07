Мишустин потребовал вакцинировать не менее 80% россиян 213 3 Политика

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от Минздрава и Роспотребнадзора вакцинировать от коронавируса не менее 80-90% россиян, чтобы добиться коллективного иммунитета. До 8 июля отвечающие за выполнение задачи ведомства должны «актуализировать модель» вакцинации в России.