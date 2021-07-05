Глава Минпромторга объяснил, почему в Россию не пускают иностранные вакцины 312 1 Политика

В Россию пока не пускают иностранные вакцины, которыми хотели бы привиться россияне, поскольку российские власти не провели необходимые исследования. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, правительство ведет «такую же осознанную работу, как и наши зарубежные партнеры». Однако в ближайшее время в России может быть запущено производство китайской вакцины CanSino.