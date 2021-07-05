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Глава Минпромторга объяснил, почему в Россию не пускают иностранные вакцины

5 Июля 2021 312 1 Политика
Глава Минпромторга объяснил, почему в Россию не пускают иностранные вакцины

В Россию пока не пускают иностранные вакцины, которыми хотели бы привиться россияне, поскольку российские власти не провели необходимые исследования. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, правительство ведет «такую же осознанную работу, как и наши зарубежные партнеры». Однако в ближайшее время в России может быть запущено производство китайской вакцины CanSino.

«Осознанная работа» властей

  • В интервью ТАСС Мантуров заявил, что российские власти должны провести «соответствующие исследования» иностранных вакцин, но не могут «исследовать все вакцины одновременно». Также есть технические моменты: этапность производства и загрузка мощностей. Поэтому в ближайшее время россиянам не стоит рассчитывать на доступность иностранных вакцин.
  • Исключением может стать китайская вакцина CanSino, которая сделана по той же технологии, что и «Спутник V» – на основе аденовируса. Минздрав уже выдал разрешение на проведение ее клинических испытаний, пояснил Манутров. Третий этап завершится в сентябре. После этого Минздрав будет решать, допускать или не допускать вакцину к применению в России.
  • Кроме этого компания «Р-Фарм» собирается выпускать в России вакцину AstraZeneca, но не для россиян. Все произведенные дозы пойдут на экспорт. «Пока речь именно об экспортных поставках», – пояснил Мантуров. Соответственно, для граждан страны остаются только отечественные вакцины.
  • Мантуров заверил, что российская промышленность закроет потребности в них. В планах производить 30 млн комплектов в месяц. Этого будет достаточно для внутреннего рынка и поставок за рубеж, считает глава Минпромторга. Для этого к производству «Спутника V» в июле подключится «Р-Фарм», в октябре и ноябре «Биокад» и «Генериум».

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  • До этого «Коммерсант» сообщал, что до конца года Россия сможет произвести менее 10 млн доз, при необходимости привить минимум 70 млн человек, что потребует 140 млн уколов. По данным Gogov, на 5 июля в России полностью вакцинировались 17,899 млн человек, или 12,25% от населения, а один укол получили 25,134 млн, или 17,19% россиян. При этом против обязательной вакцинации выступают 53% граждан, а полностью или скорее поддерживают ее 38%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Н
13:10 0 0
НК:

почему в Россию не пускают иностранные вакцины? Свое гавно некуда девать.

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