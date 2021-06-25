Вакцин для обязательной вакцинации россиян может не хватить. Необходимо 140 млн доз, но есть гораздо меньше 252 0 События и факты

Требование отдельных регионов России об обязательной вакцинации 60% сотрудников различных сфер может оказаться невыполнимым. Отечественным производителям вакцин не хватает мощностей, чтобы до конца года произвести нужное число доз. При необходимости привить 70 млн человек, что потребует 140 млн прививок, к концу года будет произведено менее 100 млн доз, подсчитал «Коммерсант».