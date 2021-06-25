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Вакцин для обязательной вакцинации россиян может не хватить. Необходимо 140 млн доз, но есть гораздо меньше

25 Июня 2021 252 0 События и факты
Вакцин для обязательной вакцинации россиян может не хватить. Необходимо 140 млн доз, но есть гораздо меньше

Требование отдельных регионов России об обязательной вакцинации 60% сотрудников различных сфер может оказаться невыполнимым. Отечественным производителям вакцин не хватает мощностей, чтобы до конца года произвести нужное число доз. При необходимости привить 70 млн человек, что потребует 140 млн прививок, к концу года будет произведено менее 100 млн доз, подсчитал «Коммерсант».

Вакцин на всех не хватит

  • Обязательная вакцинация части населения в 11 регионах России, а также жесткие ограничения для непривитых граждан резко повысили спрос на прививки в четыре-пять раз. Уже сейчас некоторые регионы сообщают, что «вакцина на исходе» и ждут новых поставок. Но с ними как раз может быть проблема.
  • Среди желающих привиться россиян 30% выбирают «Спутник V» от НИЦЭМ им. Гамалеи. 8-9% – «ЭпиВакКорону» от ГНЦ «Вектор» и столько же «КовиВак» от ФЦНИРИП им. Чумакова. Больше чем половине все равно, чем прививаться, пишет «Коммерсант».
  • Больше всего в России будет произведено вакцины «Спутник V». Центр им. Гамалеи заказал в начале 2021 года производство 36,5 млн доз за 43 млрд руб. В основном это первый компонент, который проще производить. В результате это привело к тому, что сейчас более трети россиян, привитых первым компонентом, так и не получили второй.
  • «ЭпиВакКорона» должна была производиться по 5-6 млн доз в месяц до конца года, но у «Вектора» сменился партнер – вместо «Биокада» производством займется «Герофарм». С июля должен начаться выпуск 5 млн доз в месяц, но сырья есть только на 2,5 млн доз.
  • «КовиВак» выпущено всего 15 серий, поскольку Центр им. Чумакова производит ее сам. Мощности позволяют выпускать только 100 тыс. доз в месяц, но большая их часть уходит на клинические испытания. Массовое производство может развернуться только в августе на основе мощностей «Нанолек». Однако и в этом случае до конца года будет выпущено не более 5 млн доз.

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  • Владелец «Нанолек» Владимир Христенко сравнивает потребность в вакцинах от коронавируса с прививками от гриппа. Их годовой объем составляет 70 млн доз. Но они однокомпонентные, в отличие от ковидных вакцин. Поэтому необходимо произвести 140 млн доз, чтобы провести обязательную вакцинацию. Если сложить все мощности и учесть все планы по производству, то получится, что до конца года Россия выпустит менее 100 млн доз. Без допуска иностранных вакцин на российский рынок это делает нереальными планы властей по массовой вакцинации.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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