Против обязательной вакцинации выступили 58% россиян

Большинство россиян выступает против обязательной вакцинации, а две трети убеждены, что любые прививки должны быть добровольными. Одобряют обязательные прививки 20% «полностью», а еще 18% «скорее».

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на опрос «Левада-центра» (признан иностранным агентом в РФ). Опрос проводился с 24 по 30 июня 2021 года методом личного интервью среди 1630 человек в возрасте от 18 лет.

Как выяснилось, совершенно не поддерживают обязательную вакцинацию – 39%, скорее не поддерживают 19%. Полностью одобряют 20%, скорее одобряют – 18%. Затруднились с ответом 3%.

52% россиян уверены – каждый сам должен решать, нужно ли ему делать прививку. 18% обращают внимание на то, что вакцина не изучена и не готова для использования. 12% не видят смысла в вакцинации. 10% не верят в вакцину. Еще 9% объясняют отказ от вакцинации противопоказаниями и индивидуальными особенностями.

66% считают, что вакцинация должна быть добровольной. Обязательную вакцинацию для отдельных групп поддерживают только 14%. При этом 19% выступают за обязательную вакцинацию для всех.

Люди в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 39 лет чаще выступают за добровольные прививки (75% и 78% соответственно). Среди людей в возрасте от 55 лет таких 55%.

Готовы вакцинировать 24% россиян, 19% это уже сделали. 54% по-прежнему не желают прививаться. При этом в Москве доля нежелающих составляет 53%, а в небольших городах – 57%.

41% россиян не собираются вакцинироваться «ни при каких обстоятельствах». 24% готовы привиться после всех испытаний вакцины. 7% готовы прививаться под страхом увольнения.

По словам директора «Левада-Центра» Дениса Волкова, готовы вакцинироваться или уже вакцнировали те, кто боится заболеть или у кого тяжело болели или умерли от коронавируса близкие. Среди таких людей много тех, кто доверяет статистике по коронавирусу и у кого инициативы властей не вызывают вопросов. Те же, кто не готов прививаться, не доверяют любой вакцине, в том числе российской.