Каждый десятый готов уволиться из-за обязательной вакцинации

10% россиян готовы уволиться, если работодатель потребует от них сделать обязательную прививку от коронавируса. При этом 32% вообще не собираются вакцинироваться.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса «Зарплата.ру». Самыми категоричными оказались молодые сотрудники до 24 лет – из них 38% собираются сменить работу, если их попытаются заставить прививаться.

Как выяснилось, россияне не хотят прививаться, поскольку не верят в эффективность вакцины, а также боятся за последствия для здоровья от прививки. 24% опасаются побочных эффектов, 15% не доверяют российской медицине в принципе, 13% обращают внимание на то, что привитые тоже заболевают, 9% считают, что вакцина действует недостаточно долго, а 1% ждет иностранной вакцины.

Другой опрос показал, что 58% россиян выступают против обязательной вакцинации. А 66% настаивают – прививки должны быть добровольными.