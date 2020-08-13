Мишустин посоветовал проверить зрение правительству 1242 1 Экономика

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправился в рабочую поездку по Дальнему Востоку. Еще накануне, 12 августа, стало известно, что глава кабмина не заедет в протестный Хабаровск и не посетит столицу края Владивосток. Он заглянет на Чукотку, Камчатку, в Магаданскую и Амурскую области. В первом пункте – на Чукотке – как передает ТАСС, Мишустину показали окружную больницу, где он у кабинета офтальмолога спросил у своих подчиненных, не надо ли им проверить зрение, чтобы увидеть инвестиции и новые объекты здравоохранения.