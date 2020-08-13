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Мишустин посоветовал проверить зрение правительству
13 Августа 2020 1242 1 Экономика
Премьер-министр России Михаил Мишустин отправился в рабочую поездку по Дальнему Востоку. Еще накануне, 12 августа, стало известно, что глава кабмина не заедет в протестный Хабаровск и не посетит столицу края Владивосток. Он заглянет на Чукотку, Камчатку, в Магаданскую и Амурскую области. В первом пункте – на Чукотке – как передает ТАСС, Мишустину показали окружную больницу, где он у кабинета офтальмолога спросил у своих подчиненных, не надо ли им проверить зрение, чтобы увидеть инвестиции и новые объекты здравоохранения.
Не критика, но похвала
- Мишустин решил не беседовать с жителями Хабаровска и вообще не посещать протестный город, зато он побеседовал с пациентами в больнице на Чукотке. Общение получилось добрым и беспредметным – премьер пожелал никому не заразиться коронавирусом. Сам он его перенес в апреле и передавал полномочия первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
- У кабинета офтальмолога Мишустин пошутил: «В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения – новые объекты?» Впрочем, это не была критика – больница понравилась премьеру и он, таким образом, заключил, что инвестиции на Чукотке есть, новые объекты социальной инфраструктуры тоже.
- От поездки Мишустина на Дальний Восток ждали совершенно другого – что премьер погрузится в проблемы региона и поможет развязать социально-экономические узлы. Сторонники премьера ожидали, что поездка придаст ему политическую субъектность и из Хабаровска Мишустин вернется политическим тяжеловесом.
- Но пока все складывается иначе: премьер совершит протокольные обходы передовых больниц, отметит успехи местной власти в борьбе с коронавирусом, проведет закрытые встречи с чиновниками и улетит в московские кабинеты Белого дома. Сюжет про проверку зрения попадет на телевидение и будет использован для укрепления имиджа сильного премьера.
- К такому выводу склоняет и то, что полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев внезапно перед приездом Мишустина сдал положительный тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию. Премьер решил в этой ситуации заняться на Дальнем Востоке Арктикой.
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