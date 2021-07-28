Минфин предложил отобрать у Москвы деньги регионов. Сейчас столица получает их налоги 604 3 Экономика

Минфин выступил с пакетом предложений, которые ломают давно устоявшуюся в России бюджетную схему, когда часть налогов из регионов изымается в пользу Москвы и частично Санкт-Петербурга. В итоге бюджет Москвы стал равен примерно трети всех консолидированных бюджетов 85 регионов России.