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Минфин предложил отобрать у Москвы деньги регионов. Сейчас столица получает их налоги

28 Июля 2021 604 3 Экономика
Минфин предложил отобрать у Москвы деньги регионов. Сейчас столица получает их налоги

Минфин выступил с пакетом предложений, которые ломают давно устоявшуюся в России бюджетную схему, когда часть налогов из регионов изымается в пользу Москвы и частично Санкт-Петербурга. В итоге бюджет Москвы стал равен примерно трети всех консолидированных бюджетов 85 регионов России.

У Москвы заберут налоги регионов

  • Минфин предложил правительству вернуть регионам налог на прибыль и НДФЛ, которые сегодня собираются в бюджет Москвы и Санкт-Петербурга. Главная идея финансового ведомства заключается в том, чтобы у регионов появилось больше денег для решения собственных задач. Об этом пишут «Ведомости», ознакомившиеся с планом ведомства.
  • Сейчас налог на прибыль компании выплачивают не по месту реального производства продукции, а по месту регистрации организации (зачастую в Москве). То же самое и с НДФЛ – он зачисляется в бюджет региона, где сотрудник зарегистрирован, а не того, где он трудится.
  • При этом из 20% налога на прибыль 3% идут в федеральный бюджет, а 17% – в региональные. Но эти 17% делятся между головной организации и региональными филиалами пропорционально долям прибыли. НДФЛ, в свою очередь, уплачивается в бюджет того региона, где организация стоит на учете в налоговой. По словам эксперта НИУ ВШЭ Владимира Саськова, в результате сотрудники из регионов пользуются социальной инфраструктурой своих областей, но не участвуют в налоговых доходах «родных» регионов, если работают в компаниях, зарегистрированных в Москве.
  • Итогом бюджетного перекоса стало то, что сегодня бюджет Москвы, составляющий 2,642 трлн руб., равняется трети всех консолидированных бюджетов 85 субъектов РФ. Из этих 2,642 трлн 80% обеспечивают как раз таки НДФЛ (1,213 трлн руб.) и налог на прибыль (803,5 млрд).

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  • По словам сотрудницы РАНХиГС Натальи Зубаревич, в первом квартале 2021 года Москва стала одним из двух регионов, где реальные доходы выросли на 1,7%. По стране же они упали на 3,6%, а в 22 регионах – на 5-10%. Тем не менее региональным бюджетам удается постепенно выходить из кризиса: налог на прибыль вырос на 16%, НДФЛ – на 15%, а налог на имущество – на 13%. Но Минфин хочет добавить доходы регионам за счет ранее переведенных в Москву налогов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
10:20 0 0
И.И..:

одна шестая и пять шестых... редактирование так и не сделали, времени нет...

И
10:19 1 0
И.И..:

16 часть россиян чувствует как РФ встает с колен. 56 видят и знают как она занимает положение лежа...

И
10:10 1 0
И.И..:

как была показуха с М. и СПБ при СССР, так все и идет стопами КПСС

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