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Минфин потратил все доллары. ФНБ вскрыли для покрытия дефицита
7 Сентября 2020 142 0 Экономика
Минфину пришлось залезть в Фонд национального благосостояния (ФНБ) впервые с 2017 года. В августе на счетах казначейства закончилась вся валюта, накопленная до кризиса, которая шла на покрытие дефицита бюджета. Однако в последний месяц лета пришлось привлечь 3,6 млрд руб. из нефтегазовой «кубышки». При этом Минфин не раскрывает размер дефицита бюджета в августе, также засекречен объем недополученных средств от экспорта нефти и газа.
Кубышка пошла в расход
- Минфин начал покрывать дефицит федерального бюджета из Фонда национального благосостояния. Он составляет номинально 12,959 трлн руб. и даже вырос на 298 млрд за месяц (в результате девальвации рубля). Однако его ликвидная часть существенно меньше – 8,91 трлн руб. (119,379 млрд долларов, 7,8% ВВП).
- Дефицит бюджета нарастает последние месяцы и, хотя финансовое ведомство пока не раскрыло уровень дефицита в августе, известно, что в мае бюджет недосчитался 520 млрд руб., в июне – 682 млрд, в июле – 699 млрд.
- До этого Минфин покрывал выпадающие доходы за счет дохода от покупки Сбербанка (1,2 трлн руб., выведенных из ФНБ вернул ЦБ) и 9 млрд долларов, которые ведомство купило в первом квартале 2020 года на рынке, но не зачислило в ФНБ. То, что в августе Минфину пришлось брать деньги из «кубышки», означает, что эти 9 млрд долларов были полностью потрачены.
- Теперь правительство должно брать деньги из ФНБ, но премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что к концу года объем резервов должен остаться прежним. Поскольку немного выросшие цены на нефть не компенсируют сокращение экспорта из-за ограничения добычи, пополнять резервы правительство не может. Поэтому есть только один выход из ситуации – наращивать государственный долг (его покупают в основном госбанки). Во втором квартале Минфин занял 1,5 трлн руб., а в третьем собирается одолжить еще 1 трлн руб.
- Дефицит бюджета может составить по итогам 2020 года 4-5 трлн руб. Большая его часть будет покрыта за счет госдолга. Но также будут сокращены отдельные статьи расходов, в частности финансирование плана по восстановлению экономики.
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