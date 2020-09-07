Минфин потратил все доллары. ФНБ вскрыли для покрытия дефицита 142 0 Экономика

Минфину пришлось залезть в Фонд национального благосостояния (ФНБ) впервые с 2017 года. В августе на счетах казначейства закончилась вся валюта, накопленная до кризиса, которая шла на покрытие дефицита бюджета. Однако в последний месяц лета пришлось привлечь 3,6 млрд руб. из нефтегазовой «кубышки». При этом Минфин не раскрывает размер дефицита бюджета в августе, также засекречен объем недополученных средств от экспорта нефти и газа.