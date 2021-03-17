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Миллиарды долларов из ФНБ могут пойти на нефтяные проекты
17 Марта 2021 209 1 Экономика
Миллиарды долларов из Фонда национального благосостояния могут быть вложены в новые нефтяные проекты. Об этом агентству Bloomberg рассказали источники, участвовавшие в обсуждении вопроса. Одним из кандидатов называют нефтяной кластер на Таймыре «Восток Ойл», который развивает «Роснефть». В нефтяной компании на это заявили, что не обращались в правительство для привлечения средств, а проект не предусматривает долгосрочного государственного финансирования.
Национальное благосостояние вложат в нефть
- Правительство России обсуждает возможность направить «миллиарды» из Фонда национального благосостояния на инфраструктурные проекты, пишет Bloomberg. Окончательного решения у властей нет, но среди претендентов на получение средств источники агентства называют нефтяной кластер «Роснефти» «Восток Ойл».
- Расходованием ФНБ кабинет министров озаботился после поручения президента Владимира Путина. Глава государства заявил, что при нефти выше 60 долларов за баррель Россия будет получать 180-200 млрд руб. дополнительных доходов в месяц. Эти средства Путин предложил направить на инфраструктурные проекты. В общей сложности из ФНБ могут быть потрачены 2,5 трлн руб., или 33 млрд долларов. Именно об этих миллиардах пишет Bloomberg.
- Проекты нефтяного кластера «Роснефти» «Восток Ойл» источники агентства называют «в числе основных кандидатов на финансирование». В самой нефтяной компании не ответили на запросы Bloomberg, но после публикации статьи заявили, что не обращались в правительство за финансирование. Информацию агентства компания назвала «дезинформирующими рынок и общество».
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- Центробанк негативно относится к планам властей по расходованию ФНБ. Это может усилить инфляцию и заставить повышать ключевую ставку, которая и так может вырасти до 5,5-6% в этом году. Всего в ФНБ по состоянию на 1 марта находилось 13,5 трлн руб., из которых только 9 трлн «живых денег» – прочие, по мнению Счетной палаты, безвозвратно вложены в различные проекты, но учитываются на балансе Фонда.
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