Миллиарды долларов из ФНБ могут пойти на нефтяные проекты 209 1 Экономика

Миллиарды долларов из Фонда национального благосостояния могут быть вложены в новые нефтяные проекты. Об этом агентству Bloomberg рассказали источники, участвовавшие в обсуждении вопроса. Одним из кандидатов называют нефтяной кластер на Таймыре «Восток Ойл», который развивает «Роснефть». В нефтяной компании на это заявили, что не обращались в правительство для привлечения средств, а проект не предусматривает долгосрочного государственного финансирования.