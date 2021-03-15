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Набиуллина поборется с ростом цен. Центробанк готовит резкое повышение ключевой ставки
15 Марта 2021 292 0 Экономика
Руководство Центробанка намерено ужесточить денежно-кредитную политику в условиях всплеска инфляции и увеличения государственных расходов. Как узнало агентство Bloomberg, ключевая ставка может быть повышена с 4,25% до 5,5-6% до конца года. Однако на ближайшем заседании 19 марта ставка останется без изменений. Первое повышение, с большой долей вероятности, ждет ее в апреле.
Деньги в России станут дороже
- Центробанк от наблюдения за ростом цен может перейти к реакции – по данным Bloomberg, регулятор поднимет ключевую ставку с исторически низкого уровня в 4,25% до 5,5% или 6% к концу года. Источники агентства говорят, что регулятор рассматривает возможность более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики. Рост ставки за оставшиеся 9 месяцев может составить 125-175 базисных пунктов.
- В этом случае глава Банка России Эльвира Набиуллина станет одним из первых руководителей ЦБ в мире, который решится на ужесточение политики. В конце 2020 года из-за резко выросшей инфляции Набиуллина отказалась от снижения ключевой ставки для помощи экономики, а в марте 2021-го обвинила в росте цен «инфляцию в головах» россиян, которые ждут дальнейшего подорожания товаров и услуг.
- Радикальная смена позиции будет большой неожиданностью для экономистов. Большинство из них, согласно опросу Bloomberg, ожидало повышения ключевой ставки до 4,75% в этом году. Они верили, что ЦБ и в 2022 году будет поддерживать восстановление экономики более дешевыми деньгами. Аналитики по-прежнему уверены, что 19 марта ключевая ставка останется неизменной.
- Однако в Morgan Stanley и Citigroup предупреждали – ЦБ может начать действовать жестко после публикации Росстата об уровне инфляции в феврале. Годовая инфляция в России ускорилась до 5,7% (с 5,2% в январе), а рост цен на продукты питания составил 8% за год.
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- При этом Международный валютный фонд советовал ЦБ России снизить ставку «хотя бы еще на 0,5% в ближайший месяц, чтобы предотвратить снижение инфляции ниже целевого уровня в течение 2021 года».
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