Набиуллина поборется с ростом цен. Центробанк готовит резкое повышение ключевой ставки 292 0 Экономика

Руководство Центробанка намерено ужесточить денежно-кредитную политику в условиях всплеска инфляции и увеличения государственных расходов. Как узнало агентство Bloomberg, ключевая ставка может быть повышена с 4,25% до 5,5-6% до конца года. Однако на ближайшем заседании 19 марта ставка останется без изменений. Первое повышение, с большой долей вероятности, ждет ее в апреле.