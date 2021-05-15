Миллиардеры владеют 35% ВВП России. Такого нет ни в одной другой стране 412 2 Экономика

Общее состояние российских миллиардеров достигает 35% ВВП страны. Такой вывод сделал аналитик Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма. По мнению специалиста, Россия занимает особое место в качестве мировой столицы «плохих» миллиардеров. Подобной концентрации богатства в руках узкой группы лиц нет ни в США (19%), ни во Франции (17%), ни даже в Китае (15%).