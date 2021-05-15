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Миллиардеры владеют 35% ВВП России. Такого нет ни в одной другой стране

15 Мая 2021 412 2 Экономика
Миллиардеры владеют 35% ВВП России. Такого нет ни в одной другой стране

Общее состояние российских миллиардеров достигает 35% ВВП страны. Такой вывод сделал аналитик Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма. По мнению специалиста, Россия занимает особое место в качестве мировой столицы «плохих» миллиардеров. Подобной концентрации богатства в руках узкой группы лиц нет ни в США (19%), ни во Франции (17%), ни даже в Китае (15%).

Россия для миллиардеров

  • Политический курс президента Владимира Путина за более чем 20 лет его правления привел к гиперконцентрации богатства в руках отдельной группы лиц, приближенных к власти. По показателю концентрации национального благосостояния в руках миллиардеров Россия уверенно обгоняет все страны мира. Об этом в колонке для Financial Times пишет аналитик Morgan Stanley Ручир Шарма.
  • Для расчетов Шарма использовал данные журнала Forbes о состоянии миллиардеров и сопоставлял их с размерами ВВП по информации Международного валютного фонда (МВФ). Миллиардеров Шарма разделил на тех, кто унаследовал состояние, а также на «хороших» и «плохих». К «хорошим» он отнес тех, кто заработал миллиарды на производстве новых технологий и в открытии новых промышленных предприятий. К «плохим» – тех, кто заработал на сырье и недвижимости.
  • Выяснилось, что российские миллиардеры владеют 35% ВВП России и почти все они – «плохие», то есть сделали свои состояния на продаже сырья. На втором месте идет Швеция – там миллиардеры владеют 30% ВВП. На третьем месте Индия – 19% ВВП контролируют миллиардеры. У США четвертое место – 19%, пятое – у Франции (17%). У Китая с Тайванем шестое – по 15%.
  • Эксперт отмечает, что пандемия коронавируса усилила неравенство между богатыми и бедными в мире. В 2020 году богатые стали богаче на 5 трлн долларов. В общей сложности миллиардеры контролируют 13 трлн долларов. Это становится «политической проблемой» и может «спровоцировать общественную реакцию против самого капитализма», заключает эксперты.

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  • По данным Bloomberg, российские миллиардеры стали богаче с начала 2021 года на 27,94 млрд долларов. Больше всего преуспел основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который увеличил состояние на 5,19 млрд долларов. По данным эксперта Morgan Stanley, миллиардер владеет 1,7% ВВП России. Доходы россиян за тот же период упали еще на 3,6% после падения на 3% в прошлом году. Таким образом, россияне обеднели до уровня 2010 года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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V
11:52 2 0
Valeriy Bondarik:

,,, Привет,ствую Вас ,,, Оно такое - неПРАВИЛЬНОе...итак : `````````````````````````````````````````` ~~~ Полит-СВИНорыльники ~~~ _Они - братья-СОБУТЫЛЬНИКИ, эти ОЛИГАРХо--СВИНорыльники... Именно ИМИ - Русь РАСХИЩАЕТСЯ, и именно ИМИ - она "ПОЖИРАЕТСЯ"... Полит-СВИНОрыльниками - ОЛИГАРХат является ! [а КЕМ в России ЭТОТ КЛАН - Курирует,ся...] ...КАКАЯ башня Кремля - ЭТИМ занимается... ->>> В Изменении МНОГОго - Русь Нуждается !!! ```````````````````````````````````````````` Удачи тебе Русь - в твоих Хороших Мероприятиях... - - - - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 15-5-21.

И
11:47 2 0
И.И..:

владеет государство через партийную номенклатуру-олигархов, которую до сих пор путают с капитализмом и рынком) государство живет собственной жизнью, отдельной от народа, в следствии чего последние представляют из себя нищету и бедность. взамен им предлагается бесплатная гордость и сверхдержавность.

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