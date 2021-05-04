Российские миллиардеры стали богаче на 28 млрд долларов с начала года 371 1 Экономика

Самые богатые люди России увеличили свои состояния на 27,94 млрд долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg, следящее за доходами российских миллиардеров. Больше всего преуспел основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который стал богаче на 5,19 млрд долларов. Также в списке фигурирует бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который разбогател на 4,57 млрд долларов. Одновременно с этим проблема подорожания металла в России привела к тому, что ФАС возбудила против компаний названных лиц дела за «монопольно высокие» цены.