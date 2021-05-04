Российские миллиардеры стали богаче на 28 млрд долларов с начала года
Самые богатые люди России увеличили свои состояния на 27,94 млрд долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg, следящее за доходами российских миллиардеров. Больше всего преуспел основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который стал богаче на 5,19 млрд долларов. Также в списке фигурирует бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который разбогател на 4,57 млрд долларов. Одновременно с этим проблема подорожания металла в России привела к тому, что ФАС возбудила против компаний названных лиц дела за «монопольно высокие» цены.
Цены выросли, миллиардеры стали богаче
- Совокупное богатство российских миллиардеров выросло с января по апрель включительно на 27,94 млрд долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на свой индекс миллиардеров.
- Больше всего разбогатели «стальные короли»: владелец «Северстали» Алексей Мордашов (на 5,19 млрд, до 28,2 млрд долларов) и выгодоприобретатель Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (на 4,57 млрд, до 28,4 млрд долларов). Они занимают третье и второе место в списке самых богатых россиян от Bloomberg соответственно.
- Важно отметить, что в конце апреля Федеральная антимонопольная служба возбудила три дела за «монопольно высокие цены» на металлургическую продукцию против указанных компаний. В первом квартале цены на металлопрокат выросли на 50%. В результате резко подорожали многие строительные проекты, в том числе мегапроект РЖД по расширению БАМа и Транссиба стал дороже на 40 млрд руб. (подорожал до 760 млрд).
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- Согласно Bloomberg, самым богатым россиянином остается владелец «Норникеля» Владимир Потанин. На 3 мая его состояние достигло 32,1 млрд долларов. Оно выросло с начала года на 2 млрд. По версии Forbes, самым богатым россиянином является Мордашов с состоянием в 29,1 млрд долларов. Потанин у издания на второй строчке из-за потери 3,7 млрд долларов вследствие аварии на ТЭЦ в Норильске (компании пришлось заплатить штраф на 146 млрд руб.).
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