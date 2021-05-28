Миллиард рублей похитили из «Роскосмоса» и перевели в Гонконг и ОАЭ 95 0 Экономика

Следственный комитет завершил расследование дела о хищении более 1 млрд руб. из «Роскосмоса». Деньги должны были пойти на проект научно-энергетического модуля для МКС, а в итоге оказались на счетах компаний в Гонконге и ОАЭ. Следствие считает, что хищение бюджетных средств было совершено «из корыстных побуждений в составе организованной группы».