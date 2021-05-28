Миллиард рублей похитили из «Роскосмоса» и перевели в Гонконг и ОАЭ
28 Мая 2021 95 0 Экономика
Следственный комитет завершил расследование дела о хищении более 1 млрд руб. из «Роскосмоса». Деньги должны были пойти на проект научно-энергетического модуля для МКС, а в итоге оказались на счетах компаний в Гонконге и ОАЭ. Следствие считает, что хищение бюджетных средств было совершено «из корыстных побуждений в составе организованной группы».
Миллиард запустили в Гонконг вместо космоса
- Главное следственное управление Следственного комитета России закончило расследование хищения 1 млрд 72 млн руб. из «Роскосмоса», пишет «Коммерсант». Средства выделялись в рамках федеральной космической программы на 2006-2015 годы и должны были пойти на научно-энергетический модуль. Планировалось, что он будет отправлен к МКС, где его начнут использовать в научных экспериментах, а также для снабжения российского сегмента станции энергией.
- Однако модуль так никогда и не был построен. Как выяснило следствие, стартовавшее в октябре 2019 года, бывший директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев и исполнители заказа вступили в сговор с целью похитить выделенные из бюджета деньги. Для этого они заключили контракт с ОАО «ЦНИИ "Циклон"» на поставку компонентов. Стоимость контракта оценивалась в 1,32 млрд руб.
- Следствие выяснило, что сумма была завышена втрое – реальная стоимость компонентов составляет на рынке 489 млн руб. Но «Роскосмосу» досталось деталей всего на 278 млн. Остальные деньги через цепочку компаний-посредников были выведены в Гонконг, где осели на счетах компаний Jushi com limited и Seanet trade limited. Также часть денег ушла в ОАЭ – в компанию Rosaero FZC и Somontaj general trading LLC.
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- Хищение причинило существенный материальный ущерб «Роскосмосу» и РКК «Энергии». При этом доход главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина во время проведения следствия вырос с 44 до 83 млн руб. за счет двух премий. Таким образом, с 2018 года, когда Рогозин занял пост главы госкорпорации, его годовой доход увеличился с 29,5 до 83 млн руб.
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