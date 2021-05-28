Рогозин заработал в два раза больше в 2020 году и получил две премии

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в два раза увеличил свой доход в 2020 году. Если в 2019-м он заработал 44,13 млн руб., то в прошлом году – 83,11 млн руб. В госкорпорации объясняют это двумя премиями, но не уточняют, за что они были выданы.

Декларация Рогозина опубликована на сайте госкорпорации. В пресс-службе «Роскосмоса» отмечают, что двукратный рост дохода связан с двумя премиями за 2019-ый и 2020 годы, которые были выплачены в один календарный год.

Согласно декларации, Рогозин владеет земельным участком в 2 545 кв. м и жилым домом на 782,7 кв. метра. В собственности у него автомобиль ГАЗ-21Р и мотоцикл BMW R1200GS Adventure. В предыдущие годы в декларации фигурировал автомобиль Mercedes-Benz S560. Однако Рогозин не заключал сделок по продаже имущества в 2020 году.

Жена Рогозина при этом заработала почти 2,8 млн руб. Она владеет автомобилем Range Rover, 2/5 квартиры площадью 346 кв. метров и 2/5 трех машино-мест.

С 2018 года, когда Рогозин возглавил «Роскосмос», его доходы ежегодно растут. Он начинал с зарплаты в 29,5 млн руб. в год.