«Маменькин сынок»: ошибки одиноких мам в воспитании мальчиков

Число разводов в современном мире очень велико и, когда семья распадается, задача воспитания детей, как правило, ложится на плечи мамы. Бывает и так, что в формально полной семье отец эмоционально дистанцирован от жены и детей, служа лишь «добытчиком», а иногда одинокая женщина целенаправленно рожает ребёнка «для себя». Но, пусть обеспечить бытовые потребности ребёнка теперь гораздо проще, воспитать его одной – всё ещё очень ответственная задача, особенно непростая, если ребёнок – мальчик. Как же одинокой маме построить отношения с подрастающим сыном, чтобы не испортить ему дальнейшую взрослую жизнь?

Нередко, зацикливаясь на необходимости вырастить ребёнка в одиночку, женщины больше и не думают об устройстве личной жизни, полностью посвятив себя роли мамы. В такой ситуации неудивительно, когда своим «самым любимым мужчиной» мама начинает называть сына. Это звучит и выглядит очень мило – мама и сын – «лучшие друзья». Но на деле такое замещение, когда сын, в сущности, становится партнёром мамы, может очень сильно навредить ему в дальнейшей жизни.

Воспитывая сына, одинокая мама хочет видеть его идеальным мужчиной, причём идеальным именно для себя. Некоторым женщинам нужен защитник, надёжное плечо, «решала проблем», а другим – мужчина удобный и послушный во всём, который никогда не оставит.

«Мой маленький мужчина»

Иногда, нуждаясь в опоре, женщина готова наделить сына полномочиями «главы семьи» с самого раннего возраста. Она начинает советоваться с ним в серьёзных вопросах, перекладывать на него принятие решений, требовать «мужской помощи». Такая взрослая нагрузка для ребёнка непомерна, и произойти может одно из двух: либо, всё же вырвавшись из материнской семьи, мужчина в будущем никакой ответственности больше не захочет, устроив себе «запоздалое детство». Либо, что гораздо вероятнее, сын просто не сможет оставить маму и создать собственную семью, ведь у него уже есть семья, за которую он «отвечает».

Вдобавок, у мамы, как правило, возникают завышенные требования к такому «заменителю мужа». «Настоящий мужчина» должен быть сильным и решительным, и вот мама записывает мальчика в совершенно неинтересные ему спортивные секции, реализуя собственные амбиции. Такое давление для психики мальчика тоже полезным не будет. Позвольте сыну быть ребёнком, а главное – быть собой, реализовывать собственные интересы и стремиться к собственным целям.

«Маменькин сынок»

В других случаях, стремясь заменить сыну обоих родителей, мама пытается защитить его от любых жизненных невзгод, проконтролировать каждый его шаг, каждый выбор. Такая авторитарность мамы пагубна для мальчика – она закрепляет в ребёнке инфантилизм, несамостоятельность. А ведь во взрослой жизни человеку необходимо уметь и делать выбор, и преодолевать трудности и, конечно, обслуживать себя. Вдобавок, воспитание «при маминой юбке» грозит мальчику проблемами со сверстниками. Очень сложно ему будет и создать семью, ведь это означает принять на себя серьёзную ответственность. В лучшем случае, такой мужчина найдёт себе столь же доминирующую и жертвенную как мама жену, готовую нянчиться с ним, и останется подкаблучником теперь уже в собственной семье.

Как программируется вечная зависимость

В обоих случаях, балуя сына или нагружая ответственностью, одинокая мама может ощущать его «своим мужчиной». Много вложив в «кровиночку», ей, конечно, непросто будет отпустить его, а особенно – отдать «своего мужчину» другой женщине. Ни одна, даже самая достойная невестка, такой маме не угодит, ведь она станет для неё соперницей за внимание сына. К тому же, если «выращивание сына» долгие годы было единственным смыслом жизни мамы, остаться одной, без поддержки и цели, ей будет очень страшно.

Нередко мамы, не желая ничего дурного, с детства говорят сыновьям: «Сейчас – я о тебе забочусь, а вырастешь – ты будешь заботиться обо мне, ты же хороший сын». Такое «послание» вполне может уложиться в подсознание мальчика, ведь на определённом этапе мама для него – самый главный человек. Конечно, он захочет быть «хорошим сыном». Но разве судьба вечного холостяка, в конечном итоге – совершенно одинокого – то, что вы на самом деле хотите для своего ребёнка? Так что и «программировать» стоит другие вещи: «Вот вырастешь, будет у тебя своя семья, свои дети, и будешь заботиться о них, как я забочусь о тебе». Хорошо, когда мама и взрослый сын посильно помогают друг другу, но именно посильно, не жертвуя ради этого собственной жизнью.

Что ещё можно сделать маме, чтобы воспитать сына гармоничным и успешным человеком?

Вовремя дистанцируйтесь от ребёнка

Не нарушайте личное пространство сына – когда он достигает «сознательного возраста», не стоит продолжать переодеваться при нём, водить его в женский туалет в ТЦ, обсуждать при нём женские проблемы, купать его, когда он уже вполне справляется с этим сам. Вдобавок, одинокие мамы нередко обижены и разгневаны на отца ребёнка и мужчин в целом. Но не стоит говорить при сыне о мужчинах уничижительно, ведь мальчик подсознательно будет принимать ваши слова и на свой счёт.

Мысленно и эмоционально отделяйте себя от сына. Помните, что у него есть свои, мальчишеские, мужские интересы, увлечения и планы. Его задачи и его успехи – в первую очередь касаются его жизни, и лишь опосредованно – вашей.

Гиперопеке и сюсюканью – нет, доверию и самостоятельности – да

Забота и ласка мальчикам нужны, но во всём надо знать меру, чтобы не стать мамочкой-«наседкой». Вселяйте в мальчика уверенность в собственных силах, позвольте ему делать посильные вещи самому, даже если у вас это получилось бы быстрее и проще. В противном случае, привыкнув жить «на всём готовеньком» у мамочки под крылом, сын просто не увидит смысла в дальнейшем делать что-то самому.

Позвольте сыну принимать решения и делать свои ошибки. Это относится и к его поискам спутницы жизни. Оставьте при себе свой список претензий к его избраннице – это – важный выбор вашего сына, даже если он будет верным не с первой попытки. Удержитесь от эмоционального шантажа. Ваши слёзы и периодически декларируемая «боль в сердце», возможно, удержат сына рядом с вами, но точно не сделают его счастливым. Быть для эмоционально зависимого сына непререкаемым авторитетом, идеалом и образцом может быть и приятно, но если сын продолжит постоянно оглядываться на вас – чуть что, бежать за советом или на помощь, он не выстроит свою дорогу в жизни. Да и его спутнице такая «конкуренция» не понравится, что плохо отразится на стабильности молодой семьи.

Обеспечьте сыну «мужской пример»

Чтобы «впитать» мужские качества, выработать мужскую манеру поведения, мальчикам нужен пример для подражания. За неимением отца это может быть другой родственник-мужчина, друг семьи, тренер в спортивной секции. Будьте готовы отпускать сына и на рыбалку с дедом, и в гараж с дядей, и в поход с инструктором, и на велопрогулку со старшими мальчишками, пусть даже это принесёт вам беспокойство. Для повышения самооценки и утверждения среди сверстников сыну может понадобиться даже раз-другой подраться – не делайте из этого трагедию.

Показывайте сыну хороший пример и сами. В первую очередь – пример гармоничного развития личности: не забрасывайте «ради ребёнка» все собственные дела и увлечения, не отказывайтесь от личного счастья. К тому же, именно на вашем примере мальчик формирует отношение к женщинам. Так что, если сын сам хочет, скажем, помочь вам донести тяжёлую сумку – не запрещайте ему.

Считается, что мальчики, воспитанные мамами, часто вырастают более чувствительными и «феминными». Но в современном мире чувствительность – не порок для мужчины, это даже может помочь ему найти взаимопонимание в его собственной семье. Главное лишь, чтобы он хотел и способен был эту семью создать. И вот в этом вы можете помочь своему сыну, вырастив его самостоятельным и уверенным в себе, готовым принимать на себя ответственность. И тогда семья вашего сына сможет стать продолжением вашего рода, а вы, возможно, – заботливой, любимой и любящей бабушкой, которую в этой семье всегда рады будут видеть.