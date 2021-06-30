Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие 198 1 Политика

Президент Владимир Путин провел очередную «Прямую линию» с народом России. Во время эфира Путин насчитал 500 млн льготных ипотечников в России, неправильно назвал число людей, заболевающих коронавирусом после прививки, самостоятельно продлил эффект «Спутника V», удивился высоким ставкам по кредитам, заявил о росте телефонного мошенничества на 25%, а также разговаривал с записанными видеообращениями.