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Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие

30 Июня 2021 198 1 Политика
Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие

Президент Владимир Путин провел очередную «Прямую линию» с народом России. Во время эфира Путин насчитал 500 млн льготных ипотечников в России, неправильно назвал число людей, заболевающих коронавирусом после прививки, самостоятельно продлил эффект «Спутника V», удивился высоким ставкам по кредитам, заявил о росте телефонного мошенничества на 25%, а также разговаривал с записанными видеообращениями.

Путин много ошибался и говорил неверные вещи

  • Самой большой ошибкой Путина можно считать его оговорку, которую он повторил дважды. «Льготной ипотекой воспользовались свыше 500 млн человек. Свыше 500 млн человек», – заявил Путин. По его словам, эти «500 млн человек» взяли кредиты под 2,5% годовых. Но в действительности в России проживает всего 144 млн человек, а ставка была 6,5%.
  • Другой примечательный ляп произошел, когда Путин заговорил о том, что после прививок болеют 10% граждан. Президент утверждал это уверенно, со знанием дела. Но во время эфира его поправила вице-премьер Татьяна Голикова – она прислала сообщение о том, что болеют всего 2,5%. Президент не владел цифрами.
  • Но он мог владеть фактами. Так, к примеру, Путин сообщил, что привился «Спутником V», поскольку у вакцины более долгий срок защиты коронавируса. На самом деле срок защиты у всех вакцин один, опроверг слова Путина замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, если бы это было не так, то для «Эпивак» и «Ковивка» сделали бы рекомендацию по ревакцинации через полгода, а «Спутником» – через год. Но для всех вакцин рекомендация одна – ревакцинацию следует проводить через полгода.
  • Не знал Путин и о ставках в 18% по кредитам для малого бизнеса. «Это многовато, многовато», – заявил он и сослался на некие собственные данные, по которым кредиты выдаются под 12%. Говоря о телефонном мошенничестве, он сказал: «К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный – 25%». При этом на фоне пандемии число телефонных мошенничеств выросло на 76%, а не на 25%.
  • Говоря об обязательной вакцинации, Путин умудрился и открыто заявить: «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию» и косвенно ее поддержать: «В Советском Союзе вас кто-нибудь спрашивал? Никто не спрашивал. Я жил в простой рабочей семье, родителей никто не спрашивал. Тук-тук-тук. Зато стабильная была ситуация». А затем Путин подчеркнул: решить ситуацию пандемии без вакцинации будет невозможно.
  • Когда речь зашла о росте цен на продукты и стройматериалы, Путин оправдывал все «мировой тенденцией». «Везде так происходит, и Россия не исключение», – заверил президент. Он привел данные по инфляции, которая достигла 5,9% с начала года. Но на момент «Прямой линии» она уже превысила 6,4% в годовом выражении, а данные Путина устарели более чем на месяц. Зато Путин похвастался экспортом товаров сельского хозяйства более чем на 30 млрд долларов. Рост цен на внутреннем рынке и экспорт он, конечно же, не связал в единую логическую цепочку.

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  • Обращение к президенту из Троицка выявило, что Путин не знает, где это. Неудивительно – в России более 20 населенных пунктов с таким названием. Однако после этого Путин стал сомневаться и других географических местах. «Новокузнецк – это в Кемеровской области?» – спрашивал президент, а через время уточнял: «Это Кемеровская область, по-моему?» Половина звонков не были звонками на «Прямой линии», их записали предварительно. Из-за этого Путин путался и попадал в нелепые ситуации. «Светлана, а как вас по батюшке?» – заговаривал он с видео. «Это записное обращение», – подсказывала ведущая, которая могла предупредить об этом заранее.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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