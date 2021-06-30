«Прийти за деньгами – дело несложное». Путин исключил дешевые кредиты из-за угрозы банкам 132 0 Экономика

Президент Владимир Путин выступил против дешевых беззалоговых кредитов, поскольку слишком доступные финансовые ресурсы могут подорвать банковскую систему. Об этом он заявил на «Прямой линии», отвечая на вопрос о кредитах для малого и среднего бизнеса. При этом он посчитал, что ставка в 18% годовых это – «многовато» и, по его данным, средний уровень ставок составляет 12%.