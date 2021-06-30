«Прийти за деньгами – дело несложное». Путин исключил дешевые кредиты из-за угрозы банкам
30 Июня 2021 132 0 Экономика
Президент Владимир Путин выступил против дешевых беззалоговых кредитов, поскольку слишком доступные финансовые ресурсы могут подорвать банковскую систему. Об этом он заявил на «Прямой линии», отвечая на вопрос о кредитах для малого и среднего бизнеса. При этом он посчитал, что ставка в 18% годовых это – «многовато» и, по его данным, средний уровень ставок составляет 12%.
Президент поддержал ставки
- В ходе «Прямой линии» к Путину обратился предприниматель, который пожаловался на условия банков по кредитованию и процентные ставки. Они, по его словам, не позволяют «направить средства на развитие бизнеса». Он подавал заявки в несколько банков и ему выставили ставки «от 18% годовых». Более того, сроки кредитов предложили небольшие – до 3 лет. Но главное – от него потребовали залоговое обеспечение.
- Путин заявил, что «понимает прекрасно» предпринимателя. Однако беззалоговые кредиты, по его мнению, «это такая тонкая вещь». «Ведь прийти за деньгами – дело несложное, а как их отдавать? Это может подорвать нашу банковскую финансовую систему», – заметил Путин. Он признал, что прибыль у банков, «слава богу», большая и они устойчивые. «Но принять решение, которое бы по сути раскачало эту финансовую платформу, вещь опасная», – предупредил Путин.
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- Тем не менее ставка в 18%, по словам Путина, это «многовато». В стране средняя ставка равняется 12%, а по льготным программа – ставка ЦБ (5,5%) плюс 2,75%. По словам Путина, в 2020 году из бюджета на льготное кредитование ушел 1 трлн руб. «Это, казалось бы, большие деньги, но совершенно недостаточные», – сказал Путин, напомнив, что у правительства есть бюджетные ограничения.
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