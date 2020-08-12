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Лукашенко отдал приказ стрелять. МВД Белоруссии признало стрельбу по людям

12 Августа 2020 1081 2 Политика
Лукашенко отдал приказ стрелять. МВД Белоруссии признало стрельбу по людям

В Бресте белорусские силовики применили огнестрельное оружие против митингующих. В скорую помощь и больницы города обратилось около 100 человек с ушибами, травмами рук, ног, грудной клетки и живота. Их них 23 были госпитализированы, некоторым потребовалась срочная операция, сообщает портал Tut.by. МВД республики официально признало, что в ночь с 11 на 12 августа в Бресте сотрудники милиции применяли табельное оружие против граждан своей страны.

Стреляли по людям «с арматурой», пострадало 100 человек

  • МВД Белоруссии в лице официального представителя Ольги Чемодановой признало в разговоре с российским агентством Sputnik, что милиция стреляла в граждан страны из боевого табельного оружия в ночь на 12 августа. Она объяснила крайние меры тем, что на сотрудников милиции якобы напали агрессивно настроенные граждане с «арматурой в руках». Милиция предупредительно стреляла вверх, но это не остановило неких неназванных провокаторов.
  • «Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», – сказала Чемоданова. Также она рассказала, что жители Белоруссии, оказывается, нападают на сотрудников милиции на личном автотранспорте. Пять умышленных наездов было зафиксировано после того, как ОМОН на автозаке въехал в толпу протестующих в Минске и сбил насмерть одного человека.
  • Так, например, в Жодино водитель на автомобиле Nissan наехал на военнослужащего и скрылся. Следственные органы возбудили 17 уголовных дел по фактам нападения на силовиков. МВД продолжает задерживать граждан: в понедельник было захвачено 3 тыс., во вторник – 2 тыс., в среду – более 1 тыс. Итого более 6 тыс. человек режим Лукашенко держит в заложниках и готов подвергнуть их политическим репрессиям.
  • Против мирных людей применяются светошумовые гранаты, слезоточивые газ, ОМОН бьет протестующих дубинками и уволакивает в автозаки. Лукашенко называет несогласных с результаты фальсифицированных выборов, которые он якобы выиграл с результатом в 80%, «овцами». В Госдуме России белорусского диктатора назвали «невменяемым». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал бегство Лукашенко из Белоруссии в ближайший год.
  • В Сенате США потребовали Лукашенко уйти в отставку. Госсекретарь Майк Помпео, встречавшийся с белорусским диктатором в этом году, впервые в истории взаимоотношений США и Белоруссии нанеся визит в Минск, потребовал обеспечить гражданским активистам право свободно выражать мнение. Более жестко выступило правительство Германии – оно осудило применение силы и назвало все происходящее «волной репрессий». Польша призвала лидеров 47 стран Совета ООН по правам человека отреагировать на беспорядки в Белоруссии. Евросоюз готовит санкции против Лукашенко.
  • Кремлю выгодно, что Лукашенко теряет народную легитимность и вынужден опираться исключительно на силовой блок. Так он отрезает для себя возможность торговать угрозой России на Западе, где ему готовят санкции, и попадает в еще большую зависимость от Москвы. На этом фоне Лукашенко старается продемонстрировать свою ориентацию на Китай.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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17:57 1 0
Oleg-sg:

Чтоб ему так и откликнулось

17:28 1 1
Елена:

Держись, Батька! Мы переживаем за Беларусь и за тебя. Александр Григорьевич, Вы очень мудрый и грамотный политик. Не обращай внимания на "шакалов"...

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