Лукашенко отдал приказ стрелять. МВД Белоруссии признало стрельбу по людям 1081 2 Политика

В Бресте белорусские силовики применили огнестрельное оружие против митингующих. В скорую помощь и больницы города обратилось около 100 человек с ушибами, травмами рук, ног, грудной клетки и живота. Их них 23 были госпитализированы, некоторым потребовалась срочная операция, сообщает портал Tut.by. МВД республики официально признало, что в ночь с 11 на 12 августа в Бресте сотрудники милиции применяли табельное оружие против граждан своей страны.