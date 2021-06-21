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Людям в пандемию больше помогали родственники, а не государство. Эксперты оценили действия властей

21 Июня 2021 163 1 Экономика
Людям в пандемию больше помогали родственники, а не государство. Эксперты оценили действия властей

Больше всего россиянам во время пандемии и самоизоляции помогали родственники и волонтеры. Об этом заявили 85% руководителей НКО, пишет РБК со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. По мнению почти половины участников опроса, в результате пандемии экономическое положение России надолго ухудшится, а качество жизни россиян упадет.

Родственники, а не государство

  • По данным опроса НИУ ВШЭ, 85% руководителей некоммерческих организаций считают, что россиянам во время пандемии и самоизоляции помогали родственники и волонтеры, а не государство или соцслужбы. Доля тех, кто считает, что государство в достаточной степени участвовало в помощи, составляет 39%.
  • Почти половина участников опроса (46%) считает, что экономическая ситуация в России ухудшилась надолго, а еще 42% говорят об ухудшении образа жизни миллионов людей и качества их жизни. Из кризиса Россия выйдет только в ближайшие два года, уверены 39% респондентов. При этом 53% руководителей НКО пожаловались, что у них сократилось финансирование из-за пандемии. Только у 32% оно сохранилось на прежнем уровне.
  • В период карантина весной 2020 года группа российских экономистов предложила помочь россиянам деньгами из Фонда национального благосостояния. Власти тогда заявили о вреде «вертолетных денег». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина до сих пор отстаивает точку зрения, что если бы власти раздали россиянам деньги, то это вызвало бы рост цен. Однако ЦБ не справился с таргетирированием инфляции и цены выросли без раздачи денег – на начало июня инфляция побила пятилетний рекорд и достигла 6%.

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  • Кризис Россия проходит за счет доходов россиян: в 2020 году они упали на 3%, а в первом квартале 2021 года – еще на 3,6%. Инфляция во втором квартале активно «съедает» реальные пенсии россиян, что говорит о продолжающемся падении доходов у четверти граждан. Все это ведет к росту бедности, но Росстат рапортовал о снижении количества бедных до 17,8 млн человек по итогам 2020 года. Раскритиковавшего Росстат миллиардера Олега Дерипаску одернул Кремль. После этого он удалил свой пост в Telegram-канале, в котором говорил о том, что Росстат «манипулирует статистикой» ради «бравых» отчетов о победах над бедностью на бумаге.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
17:11 1 0
И.И..:

официальные лица забыли добавить дежурную фразу- доллар скоро рухнет и США грохнуться. без этого теперь никак нельзя, надо на что то же и надеяться.

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