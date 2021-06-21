Людям в пандемию больше помогали родственники, а не государство. Эксперты оценили действия властей 163 1 Экономика

Больше всего россиянам во время пандемии и самоизоляции помогали родственники и волонтеры. Об этом заявили 85% руководителей НКО, пишет РБК со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. По мнению почти половины участников опроса, в результате пандемии экономическое положение России надолго ухудшится, а качество жизни россиян упадет.