Пенсии россиян «съедает» рост цен. За год они сократились и продолжают падать 93 0 Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных пенсий в России. За год они номинально выросли на 5,4%, или в среднем на 789 руб., тогда как инфляция за тот же период составила 5,5%. Таким образом, в реальном выражении пенсии снизились на 0,1%. Но по отношению к продуктам питания пенсионные выплаты упали еще сильнее – на десятки процентов, если брать масло, яйца, сахар, мясо курицы и т.д.