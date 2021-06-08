Пенсии россиян «съедает» рост цен. За год они сократились и продолжают падать
8 Июня 2021 93 0 Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных пенсий в России. За год они номинально выросли на 5,4%, или в среднем на 789 руб., тогда как инфляция за тот же период составила 5,5%. Таким образом, в реальном выражении пенсии снизились на 0,1%. Но по отношению к продуктам питания пенсионные выплаты упали еще сильнее – на десятки процентов, если брать масло, яйца, сахар, мясо курицы и т.д.
Пенсионеры становятся еще беднее
- Согласно докладу Росстата «О социально-экономическом положении», средний размер пенсии в апреле 2021 года у 35 млн российских пенсионеров составлял 15 791 руб. в месяц. За год правительство увеличило выплату в среднем на 789 руб., или на 5,4%. При этом, как замечает Finanz, инфляция в апреле за год достигла 5,5%. Это привело к сокращению пенсий в реальном выражении на 0,1%.
- Однако общий уровень инфляции – вещь крайне абстрактная. Наибольшим спросом среди пенсионеров пользуются продукты питания. Рост цен на 24 базовых продукта питания в 2,7 раза превышает уровень инфляции по экономике и составляет 15,4%. В результате пенсии россиян по отношению к ценам на самые необходимые продукты питания упали на 10%.
- Это тоже усредненный показатель. Поскольку масло подорожало на 27,3% (пенсии уменьшились на 21,9%), яйца – на 31% (пенсии сократились на 25,6%), сахар – на 40,2% (пенсии – на 34,8%). Даже по отношению к хлебу, который подорожал на 8,1%, пенсии упали на 2,7%.
- Все представленные данные – за апрель. В мае ситуация сильно ухудшилась – инфляция пробила 6%. Как написал экономист банка Центрокредит Евгений Суворов в своем Telegram-канале, эти данные оказались «катастрофичными». Обычно в мае рост цен замедляется, но в этом году он ускорился на 0,5% и установил пятилетний рекорд. Официально продовольственная инфляция достигла 8%.
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- Отталкиваясь от этого, можно подсчитать, что пенсии сократились на 0,9% в мае, а по отношению к продуктам – на 2,6%. Сокращение реальных пенсий не позволит Росстату отчитаться о «бурном» росте доходов россиян. Каждый четвертый россиянин – пенсионер, и доходы каждого четвертого уже падают. При этом общие доходы россиян обрушились на 3% в 2020 году и еще на 3,6% в январе – марте этого года. После присоединения Крыма в 2014 году доходы россиян сократились на 10%.
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