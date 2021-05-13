Лучше Медведева. Депутаты объяснили, почему не критиковали Мишустина 442 0 Политика

Отчет главы правительства Михаила Мишустина обошелся без критики депутатов. Главу правительства не спросили об избыточной смертности россиян, не уточнили вопрос о реальной финансовой помощи гражданам во время пандемии, а также не прояснили ситуацию с доходами россиян, которые продолжают падать. Отсутствие критики депутаты объяснили тем, что Мишустин лучше справляется с задачами, чем его предшественник Дмитрий Медведев.