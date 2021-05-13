Лучше Медведева. Депутаты объяснили, почему не критиковали Мишустина
13 Мая 2021 442 0 Политика
Отчет главы правительства Михаила Мишустина обошелся без критики депутатов. Главу правительства не спросили об избыточной смертности россиян, не уточнили вопрос о реальной финансовой помощи гражданам во время пандемии, а также не прояснили ситуацию с доходами россиян, которые продолжают падать. Отсутствие критики депутаты объяснили тем, что Мишустин лучше справляется с задачами, чем его предшественник Дмитрий Медведев.
«Есть с чем сравнивать»
- Госдума выслушала отчет премьера Михаила Мишустина 12 мая без критических замечаний и вопросов, несмотря на то, что даже в рамках своего доклада Мишустин дал немало поводов для критики и поправок. Как сказали опрошенные «Открытыми медиа» депутаты, к Мишустину отнеслись мягко, поскольку он лучше справляется с задачами, нежели бывший глава правительства Дмитрий Медведев.
- Депутат Олег Шеин от «Справедливой России» объяснил это так: кабинет министров Медведева раздавал деньги корпорациям. «Ежегодно российский капитал имел налоговые льготы на 12 трлн руб.», – отметил Шеин. При этом социальная политика Медведева сводилась к формуле: «Денег нет, но вы держитесь».
- Зампред комитета по информационной политике коммунист Алексендр Ющенко заявил, что глава КПРФ Геннадий Зюганов верит, что «собранная команда» правительства «способна решать поставленные задачи». Однако проблемой он считает «бюджет стагнации». Надо отметить, что две трети правительства при Мишустине остались прежними. Кардинальных перемен в составе правительства с января 2020 года не произошло.
- Ющенко считает, что правительство Мишустина «правильно реагировало на возникшие вызовы». Поэтому от депутатов не прозвучали вопросы о смертности, падении доходов и недостаточной помощи россиянам. Однако депутат соглашается – принятых мер недостаточно.
- По словам экономиста Евгения Гонтмахера, усилий правительства оказалось мало. Только избыточной смертности достаточно, чтобы охарактеризовать работу правительства. Более того, финансовая помощь россиянам в виде разовых выплат была инициативой не кабмина, а президента. Поэтому приписывать себе эту заслугу Мишустин не должен.
- Гонтмахер не видит, чтобы правительство предпринимало какие-то меры по борьбе с бедностью. «Где какая-то программа, как действовать в этой ситуации? Правительство разрабатывает некую секретную стратегию до 2030 года, но о ней ничего неизвестно», – сказал экономист. Стратегия разрабатывается с весны прошлого года. Ее обещали представить перед посланием президента федеральному посланию, но до сих пор не закончили писать.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Между тем «достижения» правительства Мишустина за прошедший год выглядят так: смертность в России вышла на уровень голода 1947 года, по подсчетам ученых США, пандемия могла унести жизни до 600 тыс. человек. Доходы россиян упали до уровня 2010 года и сократились на 3% в 2020 году и еще на 3,6% в первом квартале текущего года (Мишустин заявил, что они выросли на 3%, но Росстат опровергает его слова). Финансовую помощь государства россиянам Мишустин оценил в 2,5 трлн руб., но все выплаты составили лишь 800 млрд руб., что подтверждает Минфин, Росстат и МВФ. Экономика до сих пор не восстановилась и вернется на уровень 2019 года, по прогнозу Минэкономразвития, только к середине 2022-го. Однако Мишустин заявил депутатом обратное.
Написать комментарий