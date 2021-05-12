Мишустин отчитался о раздаче 2,5 трлн рублей россиянам и помощи каждой второй семье 421 2 Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался перед Госдумой о работе правительства за 2020 год. В своем выступлении он заявил о росте доходов россиян, восстановлении экономики, помощи гражданам на 2,5 трлн руб. за счет «масштабных адресных мер поддержки». Многое из заявлений премьера противоречит и не согласуется с официальной информацией.