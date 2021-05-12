Мишустин отчитался о раздаче 2,5 трлн рублей россиянам и помощи каждой второй семье
12 Мая 2021 421 2 Экономика
Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался перед Госдумой о работе правительства за 2020 год. В своем выступлении он заявил о росте доходов россиян, восстановлении экономики, помощи гражданам на 2,5 трлн руб. за счет «масштабных адресных мер поддержки». Многое из заявлений премьера противоречит и не согласуется с официальной информацией.
«Абсолютно точные цифры»
- Глава правительства рассказал депутатам о росте доходов россиян на 3%. Цитата: «Скажу только одну цифру, что у нас рост реальных доходов, это абсолютно точная цифра, (составляет) плюс 3%. Конечно, есть вопросы, связанные с инфляцией, стоимостью потребительской корзины, но рост мы удержали – плюс 3%».
- По данным Росстата, доходы россиян в 2020 году упали на 3,5% (в апреле эта оценка была снижена до 3%), а в первом квартале 2021 года (январь – март) снизились еще на 3,6%. Мишустин был назначен премьером в январе 2020 года. Ни в один из месяцев его нахождения в должности реальные доходы россиян не росли на 3%, они только падали.
- Реальные располагаемые доходы рассчитываются с учетом инфляции. Если реальные доходы россиян выросли на 3%, как утверждает премьер, то в номинальном выражении они должны были увеличиться на 8,8% (инфляция 5,8%). Поэтому это заявление Мишустина не соответствует действительности.
- Решать вопросы бедности и повышения доходов россиян Мишустин предложил с помощью борьбы с нелегальной занятостью («Я также говорю, это очень важный вопрос») и, учитывая «те самые неучтенные доходы при определении нуждаемости по домохозяйству или по семье».
- Мишустин заявил, что в период карантина правительство поддержало людей «как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми». «Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более чем 2,5 трлн руб.», – сказал премьер.
- Большинство программ правительства, как, например, поддержка безработных, повышенные пособия по безработице (на уровне 12 тыс. руб.) и выплаты на детей (дважды по 10 тыс. руб. на ребенка), обошлись бюджету в 747 млрд руб. и были свернуты к осени. Об этом в сентябре сообщал Минфин. Новогодние выплаты по 5 тыс. руб. стоили бюджету еще 73,5 млрд руб. Итого люди получили 820,5 млрд руб. При этом Росстат не сразу нашел 430 млрд руб. в доходах россиян, которые им выплатили власти. Два пакета антикризисных мер стоили всего 2,1 трлн руб., что гораздо меньше 2,5 трлн руб., о которых говорит премьер. Заявления о помощи экономике на 4-6% ВВП подразумевают не выплаты живых денег, а отсрочки по платежам и недополученный доход государства.
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- Объявил Мишустин и о восстановлении экономики. «В марте этого года, по данным Минэкономразвития, ВВП превысил впервые доковидный уровень, и в целом экономика восстанавливается», – сказал премьер. Между тем Минэкономразвития, которое упомянул Мишустин, снизило прогноз по росту ВВП России в текущем году – после падения на 3% в прошлом году он вырастет всего на 2,9%, то есть не восстановится. До этого министерство ждало роста на 3,4%. Каким образом ВВП мог превысить «доковидный уровень» в марте, если он все еще ниже его, остается загадкой. Однако в марте ВВП действительно впервые показал рост на 0,5% после падения на 2,2% в январе и на 2,8% в феврале. В ближайшем будущем восстановление будет только относительно провальных апреля, мая и июня прошлого года, но не доковидного уровня, которого экономика достигнет лишь в 2022 году.
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Это в какой стране так всё хорошо? Киньте адресок.
и по всей видимости Мишускин не только хорошо эти адреса на которые были выписаны эти многомиллионные пособия, но и в лицо этих получателей знает