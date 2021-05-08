Ученые из США оценили в 600 тысяч число смертей от COVID-19 в России

Ученые Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) оценили число смертей от коронавируса в России в 600 тыс. с марта 2020 года. Это более чем в два раза больше, чем оценка Росстата.

Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на сайт Института. В своем анализе американские ученые взяли число ожидаемых смертей от всех причин перед пандемией и фактическое число смертей с марта 2020-го по март 2021 года. Затем ученые подсчитали количество смертей, напрямую вызванных коронавирусом. В зачет не пошли смерти из-за непредоставления медицинской помощи из-за перегрузки больниц.

Росстат оценивает количество смертей от коронавируса на уровне 249 тыс. Однако отмечает – основной причиной смерти вирус стал у 139 тыс. человек. Оперативный штаб правительства дает цифру в 112 тыс. смертей.

Ученые из США заметили, что данные о смертях были занижены во многих странах. Всего в мире от вируса умерли 6,9 млн человек. Официальные данные дают цифру вдвое меньше.

Смертность в России, между тем, в первом квартале 2021 года вышла на уровень голода 1947 года и распада СССР.