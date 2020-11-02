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Курс не важен. Доллар пробил отметку 80 рублей и закрепился
2 Ноября 2020 252 0 Экономика
Президент России Владимир Путин четко и ясно заявил – курс рубля для него не важен, важна его «предсказуемость и стабильность». В этом смысле российская валюта ведет себя образцово – предсказуемо и стабильно падает по отношению к доллару и евро. Ноябрь рубль начал с падения до 80,5 руб. за доллар и до 93,7 руб. за евро. Аналитики предсказывают дальнейшее ослабление до 82 руб. за доллар в ближайшее время, а к концу года предвещают настоящее потрясение – если нефть обвалится до 30 долларов за баррель, мы увидим стремительное движение в сторону 100 руб. за доллар.
Рубль снова застали врасплох
- Очередное валютное поражение потерпел российский рубль – доллар закрепился выше 80 руб., евро – выше 93 руб. Еще в 2016 году подобные цифры на табло обменников повергали в ужас и вызывали массовую панику. С тех пор табло попали под запрет, а российские власти, не способные повлиять на реальность, решили ее игнорировать.
- Президент Владимир Путин убеждает, что курс рубля на самом деле не важен, куда важнее его «предсказуемость и стабильность». Его пресс-секретарь переводит тему на «абсолютную стабильность» экономики и финансовой системы. По его словам, психологические отметки «пробиваются», но «волатильность минимизируется», а экономический блок правительства делает все для «обеспечения макростабильности». При этом ключевой индикатор макростабильности – курс национальной валюты. И прямо сейчас он показывает, что с этой макростабильностью что-то не в порядке.
- Пока российские власти, по словам Путина, «увеличивают экономический суверенитет» России, рубль катится вслед за подешевевшей нефтью. Повторные карантины в Европе обрушили цену на нефть, а вместе с ней и рубль. Положение российской валюты осложняют и выборы президента США, которые пройдут завтра, 3 ноября. Лидер предвыборной гонки Джо Байден собирается ввести санкции против госдолга России за вмешательство в выборы. Поэтому у рубля почти нет шансов окрепнуть и вернуться к 75-78 руб. за доллар и до 90 руб. за евро.
- Несмотря на заявления властей, в том числе о том, что девальвация рубля – «это великолепно» для промышленности, Россию ждут серьезные проблемы. Во-первых, как отметили в Минпромторге, российские производители столкнулись с проблемой недостаточного спроса «при максимальном за два года росте цен». Рост цен полностью обязан девальвации рубля, что делает невозможным восстановление промышленного производства.
- Во-вторых, потребительский сектор экономики сильно пострадает. Импорт составляет 40% в корзине потребления, а в отдельных нишах даже больше: в фармацевтике и автопроме – 70%, в электронике и бытовой технике – до 100%, в одежде – до 80%. Это означает, что расходы на импорт придется сокращать, а значит – упадет торговля. Далее по замкнутому кругу еще сильнее упадут доходы.
- Между тем, с начала года рубль потерял 17 руб. к доллару. Ослабление на 1 руб. к доллару приносит в бюджет дополнительные 120-140 млрд руб. Это крайне выгодно Минфину, которому необходимо закрыть дефицит бюджета в 4,5-5 трлн руб. Однако у всего есть предел – девальвация до 100 руб. за доллар может остановить экономическую деятельность в стране. Поэтому Центробанк впервые за 13 лет начал распродавать золотовалютные резервы, чтобы привлечь в страну валюту и поддержать рубль.
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