Курс не важен. Доллар пробил отметку 80 рублей и закрепился 252 0 Экономика

Президент России Владимир Путин четко и ясно заявил – курс рубля для него не важен, важна его «предсказуемость и стабильность». В этом смысле российская валюта ведет себя образцово – предсказуемо и стабильно падает по отношению к доллару и евро. Ноябрь рубль начал с падения до 80,5 руб. за доллар и до 93,7 руб. за евро. Аналитики предсказывают дальнейшее ослабление до 82 руб. за доллар в ближайшее время, а к концу года предвещают настоящее потрясение – если нефть обвалится до 30 долларов за баррель, мы увидим стремительное движение в сторону 100 руб. за доллар.