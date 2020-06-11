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Кудрин выступил за раздачу денег россиянам. Государство поддержало людей недостаточно

11 Июня 2020 723 0 Экономика
Кудрин выступил за раздачу денег россиянам. Государство поддержало людей недостаточно
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Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что правительству нужно было пойти на более широкую выдачу денег россиянам, которые пострадали от кризиса. Помощь могла быть оказана в острую фазу кризиса без применения адресного подхода. Через три-четыре месяца, по словам Кудрина, можно было бы вернуться к традиционным методам. Бизнесу правительство тоже могло бы выделить на 2-3 трлн руб. больше.

Содержание Минобороны вместо помощи гражданам

  • В интервью ТАСС глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о недостаточной поддержке правительством граждан России. Помочь следовало всем и без применения принципов адресной помощи. Последняя плохо работает, поскольку в стране еще не создан единый федеральный информационный регистр, который соберет информацию обо всех доходах россиян.
  • «Система еще не заработал, поэтому более четкого распределения помощи придется подождать», – сказал Кудрин, который называл регистр «большим братом». Пока же правительству следует «применять дистанционные способы подтверждения данных» и в течение трех-четырех месяцев поддерживать всех россиян, кто пострадал от пандемии коронавируса.
  • Не помогло должным образом правительство и малому и среднему бизнесу. По его мнению, поддержку должны получить не только компании из пострадавших отраслей «по известному списку и с объемом выручки до 2 млрд руб.» Планку выручки нужно поднять до 5 или даже 15 млрд руб., а поддержку оказывать по фактическому снижению оборота и ухудшению финансового положению.
  • Власти могут уточнить бюджетное правило и получить от этого дополнительные 1,5-2 трлн руб., а также занять на рынках, считает Кудрин. Этого требует беспрецедентность текущего кризиса. Эти деньги необходимо выделить на помощь бизнесу. Сейчас, по словам Кудрина, большая часть поддержки правительства размером 4% ВВП идет на «рутинные расходы бюджета» – дотации Пенсионному фонду, выплаты зарплат бюджетникам и содержание Министерства обороны.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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