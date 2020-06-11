Кудрин выступил за раздачу денег россиянам. Государство поддержало людей недостаточно 723 0 Экономика img_copyright

Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что правительству нужно было пойти на более широкую выдачу денег россиянам, которые пострадали от кризиса. Помощь могла быть оказана в острую фазу кризиса без применения адресного подхода. Через три-четыре месяца, по словам Кудрина, можно было бы вернуться к традиционным методам. Бизнесу правительство тоже могло бы выделить на 2-3 трлн руб. больше.