Кремлевским водителям недоплачивают и предлагают уволиться недовольным 484 4 Экономика

Водители кремлевских гаражей пожаловались на недоплаты и регулярные переработки главе администрации президента Антону Вайно. Как пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на копию письма, проблема с выплатами существует уже несколько лет в трех учреждениях управделами президента. По словам водителей, зарплата не превышает 30 тыс. руб., а на жалобы руководство отвечает в духе: «Не нравится – иди уольняйся».