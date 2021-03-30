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Кремлевским водителям недоплачивают и предлагают уволиться недовольным
30 Марта 2021 484 4 Экономика
Водители кремлевских гаражей пожаловались на недоплаты и регулярные переработки главе администрации президента Антону Вайно. Как пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на копию письма, проблема с выплатами существует уже несколько лет в трех учреждениях управделами президента. По словам водителей, зарплата не превышает 30 тыс. руб., а на жалобы руководство отвечает в духе: «Не нравится – иди уольняйся».
Берегись кремлевского автомобиля
- Шоферы кремлевских автобаз, отвечающих за перевозку высших должностных лиц, написали письмо в адрес главы администрации президента Антона Вайно. В нем они пожаловались на недоплаты и переработку, пишет «Русская служба Би-би-си». Несколько лет в трех учреждениях, которые подведомственны управделами президента, существуют эти проблемы.
- «Би-би-си» упоминает «Автотранспортный комбинат» (перевозит членов Совета Федерации, Минюста и других ведомств), транспортный комбинат «Россия» (обслуживает высших должностных лиц, в том числе пресс-секретаря Путина), а также «Автобазу №2» (перевозит депутатов Госдумы).
- Издание приводит слова бывшего сотрудника «Автобазы №2», который проработал на ней с 2011 по 2019 год. По словам Сергея Рекунова, его зарплата не превышала 30 тыс. руб. Поэтому он и его коллеги подрабатывали на внеочередных сменах, а на жалобы руководство отвечало неизменно: «Не нравится – иди увольняйся».
- По данным «Би-би-си», в организациях, перевозящих чиновников, работает более 3 тыс. человек. Многие из них постоянно недополучают за переработки в выходные. Об этом говорится в письме профсоюза. При этом не менее 57 сотрудников писали об этом официальные заявления. Однако массово жаловаться водители не хотят из-за страха быть уволенными.
- Это не мешает некоторым смелым водителям, таким как Рекунов, добиваться справедливости в судах. Он отсудил 36,5 тыс. руб. за дополнительные смены в 2018-19 годах. Другой водитель взыскал с работодателя 20,6 тыс. руб. Ситуация усугубляется тем, что водителям периодически приходится из своего кармана оплачивать парковку и штрафы за нарушения, которые они совершили из-за должностных инструкций.
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- Также водители говорят, что в 2019 году на автобазах заметили, что запчасти похожи на дешевые китайские аналоги. Управделами предупредили, что стоимость этих запчастей была завышена, а их установка чревата угрозой безопасности первых лиц. По информации «Би-би-си», в Кремле проверили эти данные и нашли их «частичные подтверждения».
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так же не представляю кто разрешает ПОДРАБОТКУ кремлевским водителям и как они после этого проходят ежедневный медицинский контроль... все изложенное является выдумкой от начала и до конца!
верить словам обиженных-нет никаких оснований. пусть покажут свои расчетные листки.
бухгалтерия работает везде одинаково и деньги начисляются одновременно всем структурным подразделениям кремля. в администрациях оклад - это минимум половина зп. остальное-дополнительные начисления и судя по тому что жалуются на ненормированный рабочий день, она под 100 тысяч в среднем. отсуженная сумма через суд смехотворна и возможно говорит об ошибках в табелировании...
думаю что это оклад. к нему -премия, льготы, форма, пайки. так же должен учитываться стаж и категория... далее, не представляю переработку и вынуждены подрабатывать...если у тебя ненормированный рабочий день, это учитывается в табеле. сказывается на зп и времени НА ПОДРАБОТКУ НЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ВОВСЕ! так же не совсем понятны задержки по выплате зп и с чем это связано. объяснений этому нет.