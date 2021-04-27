Кремль увидел успешную борьбу с ростом цен. Базовые продукты подорожали на 15,6% 124 0 Экономика

В Кремле считают, что российские власти успешно справляются с ростом цен на продукты питания. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков связал подорожание не с выросшим экспортом продуктов из России, а с «мировой конъюнктурой». Между тем, по данным Росстата, цены на продовольствие растут быстрее общей инфляции – 7,6% в марте против 5,8%. А, согласно исследованию «Финэкспертизы», 24 базовых продукта питания подорожали в марте на 15,6% в годовом выражении. Дорожали даже сахар и масло, цены на которые «зафиксировало» правительство по поручению президента.