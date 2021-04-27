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Кремль увидел успешную борьбу с ростом цен. Базовые продукты подорожали на 15,6%

27 Апреля 2021 124 0 Экономика
Кремль увидел успешную борьбу с ростом цен. Базовые продукты подорожали на 15,6%

В Кремле считают, что российские власти успешно справляются с ростом цен на продукты питания. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков связал подорожание не с выросшим экспортом продуктов из России, а с «мировой конъюнктурой». Между тем, по данным Росстата, цены на продовольствие растут быстрее общей инфляции – 7,6% в марте против 5,8%. А, согласно исследованию «Финэкспертизы», 24 базовых продукта питания подорожали в марте на 15,6% в годовом выражении. Дорожали даже сахар и масло, цены на которые «зафиксировало» правительство по поручению президента.

Кремль увидел в росте цен «успех»

  • В Кремле считают «очевидным» макроэкономическую стабильность в России и выражают уверенность, что правительство «минимизируют» «мировые тенденции» подорожания продовольствия. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о выросших «инфляционных ожиданиях» россиян, которые оказались максимальными за четыре года, передает ТАСС.
  • Чиновника не смутило официальные данные из исследования ИнФОМа для Центробанка, в котором говорится, что граждане ждут роста цен до конца года на 11,9%, а текущую инфляцию оценивают в 14,5%. За «более детальным анализом» чиновник посоветовал обратиться в правительство.
  • В реальности рост цен на продовольствие вышел из-под контроля. По данным «Финэкспертизы», 24 базовых продукта питания подорожали в марте на 15,6%, в 2,7 раза больше, чем все остальное. Исследователи отмечают, что дорожали даже сахар и подсолнечное масло, цены на которые правительство зафиксировало.
  • Более того, как показало исследование «Тинькофф Data», из-за сильнейшего за пять лет роста цен россияне стали меньше есть – сократились на 30-60% расходы почти на все виды продуктов питания. Экономия дошла до базовых продуктов, говорят аналитики. Экономя на еде, россияне вынуждены на 10% больше платить государству в виде налогов, штрафов, сборов и проч.

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  • В 2020 году по указу Путина экспорт продовольствия из России был увеличен и достиг 30,9 млрд долларов (к 2024 году он должен увеличиться до 45 млрд). Больше всего продуктов из страны было вывезено в Китай, Турцию и Казахстан. В результате на внутреннем рынке начался дефицит отдельных продуктов и резкий рост цен. В Кремле на это говорят: «От мировой конъюнктуры трудно избавиться».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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