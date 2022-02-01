Кремль нашел у россиян криптовалюты на 16,5 трлн рублей 31 0 Экономика

В Кремле и правительстве считают, что на руках у россиян в виде криптовалюты находится 16,5 трлн руб., или 214 млрд долларов. Мировой рынок криптовалют составляет 1,75 трлн долларов. В этом случае доля России достигает 12%. Агентство Bloomberg оценивало рынок криптовалют в России скромнее – в 7 трлн руб. Для сравнения: все сбережения россиян в банках равняются 29 трлн руб.