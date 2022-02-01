Кремль нашел у россиян криптовалюты на 16,5 трлн рублей
1 Февраля 2022 31 0 Экономика
В Кремле и правительстве считают, что на руках у россиян в виде криптовалюты находится 16,5 трлн руб., или 214 млрд долларов. Мировой рынок криптовалют составляет 1,75 трлн долларов. В этом случае доля России достигает 12%. Агентство Bloomberg оценивало рынок криптовалют в России скромнее – в 7 трлн руб. Для сравнения: все сбережения россиян в банках равняются 29 трлн руб.
У Кремля свои оценки
- Кремль решил регулировать рынок криптовалют в России, поскольку на страну может приходиться 12% мирового рынка. По данным источников Bloomberg, при подготовке плана регулирования Кремль и правительство исходят из того, что россияне владеют криптовалютой на 16,5 трлн руб., или 214 млрд долларов.
- Эту цифру власти получили в январе 2022 года, проанализировав IP-адреса крупнейших пользователей криптобиржи, а также другую информацию. При этом чиновники считают, что подобная оценка может быть заниженной, так как трейдеры склонны скрывать свою деятельность. Вместе с тем Центробанк, который выступает за запрет криптовалют в России, оценивал объем операций россиян с криптовалютой в 5 млрд долларов в год.
- В Госдуме глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил о 5 трлн руб., которые россияне вложили в криптовалюту. В свою очередь Bloomberg оценивал рынок криптовалют в России в 7 трлн руб., которые размещены на 17 млн криптокошельков. В Минфине полагают, что более 10 млн россиян вложились в криптовалюты. А по данным сингапурского платежного сервиса TripleA, криптовалютой владеют 17 млн человек из России.
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- Таким образом, 12% населения России могут держать криптовалюту, а на саму Россию может приходиться 12% мирового рынка криптовалют. В связи с этим разумнее не запрещать, а регулировать оборот криптовалют. Президент Владимир Путин поддержал Минфин в споре с Центробанком и попросил «прийти к какому-то единому мнению» финансовые ведомства по этому вопросу. Замминистра финансов Алексей Моисеев пообещал, что вопрос будет решен в течение месяца.
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