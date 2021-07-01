Путин не оставит Лукашенко без денег: после санкций Евросоюза Россия окажет новую помощь 177 2 Экономика

Режим Александра Лукашенко в Белоруссии будет все дороже обходиться России и ее гражданам. В августе 2020 года президент Владимир Путин пообещал Лукашенко 1,5 млрд долларов, из которых Москва уже перевела 1 млрд. Но после секторальных санкций Евросоюза потребность в деньгах у Лукашенко резко возрастает. Путин успокоил коллегу – Кремль окажет Белоруссии необходимую помощь.