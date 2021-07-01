Путин не оставит Лукашенко без денег: после санкций Евросоюза Россия окажет новую помощь
1 Июля 2021 177 2 Экономика
Режим Александра Лукашенко в Белоруссии будет все дороже обходиться России и ее гражданам. В августе 2020 года президент Владимир Путин пообещал Лукашенко 1,5 млрд долларов, из которых Москва уже перевела 1 млрд. Но после секторальных санкций Евросоюза потребность в деньгах у Лукашенко резко возрастает. Путин успокоил коллегу – Кремль окажет Белоруссии необходимую помощь.
Путин своих коллег не бросает
- Евросоюз ввел секторальные санкции против режима Александра Лукашенко, который, по мнению США и ЕС, сфальсифицировал президентские выборы, нарушал права человека и устроил репрессии против гражданского общества. Последней каплей для ЕС стала принудительная посадка рейса ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.
- ЕС запретил: экспорт всех нефтепродуктов и части калийных удобрений из Белоруссии, кредитование более чем на 90 дней белорусских госбанков (доля участия государства от 50% и выше), покупку новых выпусков долга Белоруссии, а также запрет на продажу Минску ингредиентов для табачной промышленности, технологий и ПО для интернета и технологий двойного назначения. Удар, который нанес ЕС, равняется примерно 4-4,5% ВВП и затрагивает экспорт на 4-5 млрд долларов из 13,3 млрд. Это лишает Минск около трети всей валютной выручки.
- Твердая валюта нужна Белоруссии, чтобы выплачивать госдолг, который равняется 41,1 млрд долларов при золотовалютных резервах в 4 млрд долларов «живых» денег. Аналитики S&P считают, что уже в 2022 году помощь на 1,5 млрд долларов, которую оказала Россия, закончится и Минску потребуется дополнительные средства для рефинансирования внешнего долга. При этом 90% долга страны номинированы в долларах, что делает его структуру «неблагоприятной» в текущей ситуации, пишут аналитики S&P.
- Доступ к западным рынкам капитала у Лукашенко больше нет. Деньги он может взять только у России и Китая. Первая крупная выплата по внешнему долгу предстоит Минску в 2023 году. До этого времени Лукашенко должен найти кредитора, который согласится вложиться в бесперспективную экономику, поскольку жесткие санкции ЕС исключают возможность, что Минск вернет кредиты в будущем.
- Впрочем, долго искать Лукашенко не нужно. «Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию», – передает слова Владимира Путина ТАСС. По мнению президента России, запрет на поставку в страны ЕС из Белоруссии ряда товаров «наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям». ЕС должны были подумать о «простых людях», заявил Путин.
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- Будет ли думать Путин о «простых людях» в России, оказывая многомиллиардную помощь Белоруссии – большой вопрос. Однако, по мнению директора по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрия Полевого, усиление зависимости Белоруссии от России «укладывается в целевую модель российских властей». Россия будет вынуждена играть роль «кредитора последней инстанции» для Белоруссии, которая отрезана санкциями от мировых финансов.
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Любимая забава все советских вождей: раздать всё и положить зубы на полку.
бесперспективное содержание других народов в ущерб своему - есть судьба россиян при любой системе.называется это гуманитарные интервенция и осуществляться она будет под прикрытием ВС РФ. затем следует аннексия, что есть добровольное волеизъявление населения. потом наступает время, когда местным аборигенам надоедят россияне и они их отправят домой...