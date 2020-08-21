Китай отказался от угля из России. Половину отбраковал 166 0 Экономика

Китаю не нужен не только российский газ, но и уголь, от которого страна в принципе собирается избавиться в ближайшей перспективе. Поезда из России, набитые углем, не могут пройти через российско-китайскую границу. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в РЖД и на угольном рынке. О проблеме долго молчали – она появилась еще зимой, но тогда считалось, что Китай остановил весь импорт из России из-за пандемии коронавируса.