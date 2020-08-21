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Китай отказался от угля из России. Половину отбраковал

21 Августа 2020 166 0 Экономика
Китай отказался от угля из России. Половину отбраковал

Китаю не нужен не только российский газ, но и уголь, от которого страна в принципе собирается избавиться в ближайшей перспективе. Поезда из России, набитые углем, не могут пройти через российско-китайскую границу. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в РЖД и на угольном рынке. О проблеме долго молчали – она появилась еще зимой, но тогда считалось, что Китай остановил весь импорт из России из-за пандемии коронавируса.

Китай диктует свои условия

  • Поставки угля из России в Китай с начала года нестабильны – зимой они были заморожены, а в мае рухнули вдвое. Ничего не изменилось и к началу августа – таможня КНР ограничивает прием российского угля. Из-за этого, пишет «Коммерсант», десятки поездов простаивают на приграничных станциях.
  • В РЖД отмечают, что Китай принимает примерно 50% от нормлаьных объемов экспорта угля из России. Это бросает вызов железнодорожной монополии – она вынуждена была ввести запрет на погрузку угля в направлении границы.
  • Китайская таможня объясняет запрет для части грузов тем, что в стране введены новые требования к качеству угля и российский им не соответствует. «Проводится отбраковка отдельных вагонов по качеству продукции», – говорит источник в РЖД. Нарушается процесс передачи грузов и увеличивается время приема.
  • Представители угольного бизнеса России считают, что Китай это делает специально – искусственные ограничения введены китайским правительством для поддержки местных производителей угля. Так считает председатель совета директоров «Колмара» Анна Цивилева. Никаких сдвигов в положительную сторону не наблюдается, говорит она.
  • 14 августа на уровне правительства был поднят вопрос о поставках угля. Отношения с Китаем в этой области обсуждалось в рамках направления «Энергетика» и «Транспорт». Единственный вывод, к которому пришли – проблема требует разрешения на межгосударственном уровне.
  • Однако, как говорят источники, заводы в Китае сокращают закупку угля из-за импортных квот. Большая часть угля уже ввезена в страну или проходит таможенные процедуры, все остальное – Китаю не нужно. Россия поставила в 2019 году Китаю 205,4 млн тонн угля и получила 16 млрд долларов. На Китай приходится 17% угольного экспорта. Российское правительство планировало увеличить поставки угля в КНР в 2 раза в течение десяти лет – до 55 млн тонн. Но эти планы придется похоронить.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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