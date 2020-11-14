«Капитал Страны» поздравляет ректора ФинУнивера Михаила Эскиндарова

Ректор ФинУнивера, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Российской академии образования Михаил Абдурахманович Эскиндаров сегодня принимает поздравления с Днем рождения.

Сегодня, 15 ноября отмечает свой День рождения и принимает поздравления доктор экономических наук, профессор, академик РАО, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Абдурахманович Эскиндаров.

Под его руководством ВУЗ стал одним из флагманов в области образования специалистов экономической и финансовой сфер и продолжает успешно развивается. За эти годы выросло не одно поколение профессионалов, которые развивают и модернизируют многие ключевые отрасли РФ.

С Днем рождения! Счастья Вам, здоровья и благополучия. Пусть успешный результат завершает все Ваши планы и начинания, а новые достижения будут неиссякаемым поводом для гордости!