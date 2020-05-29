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Как справиться с обидой

29 Мая 2020 455 0 Бизнес и психология
Как справиться с обидой
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Сколько раз в жизни вы испытывали острое чувство обиды? Иногда это боль, по интенсивности схожая с физической. Она вызывает слезы. Иногда вам больно по нескольку дней – и даже лет. Если обиду нанес близкий человек – это рана, которая не зарастает до конца до тех пор, пока этот человек рядом с вами, и даже когда он исчез из вашей жизни, иногда шрам все равно болит. Физическая боль указывает нам на проблемы с телом. Обида показывает нам, что в отношениях наших с людьми что-то не так, и это пора исправить. И точно так же, как в лечении боли – в работе с обидой есть две стороны.

Когда кто-то вполне осознанно обидел нас и продолжает делать это день за днем – обесценивать, смеяться над вашими привычками или хобби – обида является сигналом о том, что другой человек не ценит нас как личность, нарушает наши границы. Чтобы эти границы восстановить, надо, во-первых, заявить о них прямо и потребовать к себе уважения. Сообщите без обиняков: «Меня обижают твои слова, они приносят мне боль, я прошу тебя перестать это делать». В идеальном мире человек попросит за это прощения и больше так делать не будет. В ответ на искреннее раскаяние мы простим его, и вопрос будет исчерпан. Нанесенная рана заживет. Разговор, извинение и прощение действуют здесь как лекарства и повязка, наложенные на глубокий порез.

К сожалению, в абсолютном большинстве случаев этот механизм нарушен. Прежде всего, мы не можем сказать, что обижены – поскольку в нашей культуре «превозмогаторства» обида считается признаком слабости. Нас учат тому, что взрослый человек не может обижаться. Наша боль считается чем-то недостойным и неправильным. И поэтому надо запомнить: обижаться – это естественно. По сути, обида – это реакция на нарушение нашей внутренней безопасности. Мы хотели получить должность, что очень облегчило бы нашу жизнь и дало чувство удовлетворения собой – а начальство предпочло другого. Мы влюбились – а нам не ответили взаимностью. Мы были уверены, что с нашей внешностью все в порядке – а нам походя бросают что-то типа «ты ужасно выглядишь в этом костюме». Да, масштаб событий и причины их разные, но обида все равно возникает. И это нормально.

Дальше возникает вопрос, что с обидой делать. Ведь, как и физическая боль, это очень неприятное чувство. Не погашенная вовремя, она становится весьма деструктивной, разрушает не только отношения с другими людьми и с миром, но и нас самих. В идеале – нам дают лекарства (извиняются), мы накладываем повязку на порез (прощаем) и тем самым предотвращаем риск развития воспаления. Однако возможна ситуация, при которой у нас прощения не просят – по разным причинам. Возможно, человек действительно не понимает, что такое уважение и границы. Возможно, он не считает себя виноватым. Может быть, он и правда не был ни в чем виноват: такое часто бывает в случае безответного чувства или в ситуации, когда другой занял должность, которую вы уже считали своей. Порез не заживает, инфекция отравляет кровь, проблема разрастается, боль не утихает – а виновник никак не хочет дать нам лекарства. Как быть? Нужно вспомнить, что это ваша собственная душа и ваша жизнь – и позаботиться о них самостоятельно.

Главным лекарством здесь должна стать гибкость мышления и принятие реального мира и людей в нем такими, как есть. А люди, во-первых, очень разные, и не все из них желают вам добра. Важно организовать, чтобы такие люди исчезли из вашего окружения. При этом помните: если они не просили у вас прощения или продолжили делать, что делали – значит, вы вправе прощения не давать. В нашей культуре прощение считается абсолютной ценностью и легким путем к внутреннему покою – но на самом деле это сложный и долговременный процесс. Очень часто люди, которым причинили боль, в попытках простить своих агрессоров причиняют себе еще большую боль, причем без всякого толка. Не торопите и не насилуйте себя в этом. Одно устранение систематически обижавших вас людей из собственной жизни подействует на душевную рану как мощный антибиотик. Дальнейшее сделает время и – если обида не ушла и продолжает сказываться на вашей жизни – работа со специалистом.

Во-вторых, люди не обязаны соответствовать вашим планам. Помните, что очень часто обида возникает как ответ на неоправданные ожидания. Мы построили в своей голове некую версию реальности, в которой отвели себе и своим близким роли, приписали некую модель поведения, даже порой проговорили за них какие-то фразы с определенными интонациями – и все это не сбылось, а мы обиделись. Но наши близкие – не куклы, у них есть собственная воля, мысли, чувства, они тоже чего-то хотят и имеют на это право. И вот наши мечты и иллюзии сталкиваются с реальным миром – и осыпаются осколками, раня нас. А мы в ответ раним тех, кто, по нашему мнению, стал этому причиной. Ну что им, трудно было сделать, как мы спланировали?! Тогда возникает круговорот боли: я не имею возможности тебя наказать, поэтому я своей обидой организую такое пространство, в котором ты накажешь себя сам с помощью чувства вины.

Безусловно, такие отношения калечат всех, не давая облегчения – и прежде всего нас самих. А ведь самая главная наша ответственность лежит именно в этой области: даже когда у нас есть дети, мы отвечаем прежде всего за себя, поскольку без нас этих детей просто некому будет воспитывать. Поэтому так важно осознание, что наше исцеление от обиды – наше собственное дело. Если она возникла как ответ на неоправданные ожидания, разбитые иллюзии, которые мы долго и бесполезно лелеяли, следует избавиться от привычки мыслить этими иллюзиями. Надо жить в реальном мире, опираясь на внутренние источники, логику, собственные ресурсы и возможности. Надо учитывать, что мир очень разнообразен, текуч и изменяется каждое мгновение. А значит, нашу безопасность создает умение принять любую ситуацию и либо адаптироваться к ней, либо решить, что это нам не подходит и выйти из ситуации или контакта.

Это будет лучшим исцелением от обиды. Безусловно, какое-то время рана еще поболит – а потом заживет, хотя и нередко оставив свой след как результат жизненного опыта. Еще раз: ваша душа, как и ваше тело – это только ваше дело, и никто не исцелит ее за вас. Мириться с обидой годами, как и пестовать ее, – очень плохое решение. Говорите о своей обиде другому, если это возможно. Прощайте, если у вас просили прощения, и вы в силах его дать. Никогда не обижайтесь на себя за то, что слабы или «недостаточно сделали» – даже если это так, простите себе это: вы всего лишь человек, а не всемогущий Господь. Да, жизнь слишком сложна и непредсказуема. Да, другие люди зачастую не видят нас так, как мы себя видим, не ценят так, как мы считаем достойным. Но мы сами в состоянии сделать это для себя – любить, ценить и заботиться.

Наталия Красовская
Наталия Красовская

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