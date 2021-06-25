Как перестать бояться и с радостью воспитывать ребенка

Когда в семье появляется малыш, особенно если ребёнок первый, то вместе с нежностью к крохе и бытовыми хлопотами к родителям приходит страх. И это не только опасения за здоровье и безопасность сына или дочери, но и страх сделать что-нибудь не так: упустить что-то в воспитании и развитии ребёнка, а то ещё и неосторожным словом причинить ему пресловутую детскую психическую травму. Как же преодолеть это гнетущее чувство беспокойства и получать радость от воспитания ребёнка и общения с ним?

Сегодня появление в семье ребёнка зачастую воспринимается не как естественное радостное событие, а как сложнейшая миссия сродни марсианской экспедиции. Многочисленные советы по воспитанию мотивируют и пугают заголовками «Как вырастить ребёнка счастливым/успешным/умным/здоровым/богатым». Такая ответственность становится для родителей серьёзным стрессом. Возникают миллионы сомнений: тем ли мы его кормим, пора ли учить читать, не зря ли отругали, в хорошую ли школу устроили? Современная жизнь предоставляет нам множество возможностей. Но можно ли с гарантией выбрать для ребёнка самое лучшее, выстроить с ним идеальные отношения, запрограммировать успешный жизненный путь?

Неидеальные родители неидеальных детей

Родительская компетентность не появляется как по волшебству с рождением малыша, этому тоже нужно учиться. Вдобавок, каждая стадия развития ребёнка предъявляет к родителям новые требования: сначала нужно научить малыша ходить и говорить, и вот уже пора проверять у него задания по алгебре и физике. Не облегчают родительскую задачу и сами дети, испытывая границы дозволенного и отстаивая свою независимость на всех этапах взросления, от малышовых «я сам», до подростковых бунтов. А ведь современные воспитательные методики внушают нам, что ребёнка нельзя не только шлёпать или одёргивать криком, но и вообще следует очень внимательно следить за словами, обращёнными к нему. Но это не значит, что любое вырвавшееся в запале «вот болван!» или «не реви!» способно травмировать детскую психику. Все дети очень разные и то, что травмирует одного, для другого станет лишь забавным эпизодом из детства. Кроме того, как правило, дети искренне любят родителей, верят им и готовы прощать их оплошности. Простите себя и вы, отнеситесь к ошибке как к уроку.

Чем полезны стрессы

Как говорится: «Если у вас не было родителей – это повод записаться на психотерапию. А если были – это два повода». Поверьте, вашим выросшим детям в любом случае будет, о чём поговорить со специалистом, переосмысливая свой опыт и корректируя внутреннюю позицию. Как бы осторожны вы ни были – испытания и конфликты в жизни детей всё равно случатся. Для малыша не только, скажем, развод родителей, но даже первый поход на детскую площадку или знакомство с собакой – уже стресс. Даже самый ответственный родитель не в состоянии предотвратить абсолютно все возможные случайности. Ваша задача – не уберечь ребёнка от любой травмы или ошибки, а научить его справляться с жизненными вызовами: ориентироваться в сложных ситуациях и разрешать конфликты, делать выбор, принимать решения и отвечать за них, находить баланс между безопасностью и риском. В тепличных условиях ребёнок с гарантией вырастет уязвимым, неприспособленным к жизни. Он должен сформировать собственный опыт ошибок и преодолений – это и помогает человеку развиваться и взрослеть.

«Меня любят, в меня верят – я справлюсь»

Реакция близких на травматическое событие – важнейший фактор, от которого во многом зависит, сделает ли пережитый стресс ребёнка сильнее или сломает его, сделает невротиком. Главное – обеспечить детям чувство защищенности, которое даст им силы вырасти независимыми и уверенными в себе. Спрашивайте ребёнка: «справишься сам или помочь?», говорите: «ты сможешь, попытайся ещё раз», – и он научится рассчитывать свои силы и полагаться на них. Безусловная родительская любовь, принятие и поддержка – лучшая профилактика психических травм. Благодаря такому надёжному фундаменту многие стрессовые ситуации не станут для ребёнка травмирующими.

Сопереживайте конструктивно

В общении с ребёнком старайтесь выключать аффективную эмпатию, внушающую вам пугаться и злиться вместе с ним и, в конечном итоге, – на него. Вместо этого задействуйте эмпатию когнитивную. Общайтесь с ребёнком, говорите с ним о том, что его беспокоит, давайте понять, что его переживания важны для вас, позвольте выражать эмоции, даже негативные. Говорите: «да, это неприятно, давай подумаем, как можно это исправить?» Будьте образцом поведения в сложных ситуациях, снимайте своё напряжение и научите этому ребёнка. Тут помогут и специальные физические упражнения, и дыхательные техники, и разговоры по душам.

Не бойтесь обратиться к специалисту

Иногда в жизни детей происходят серьёзные травмирующие события, вроде пожара или автомобильной аварии, или они сталкиваются с жестоким обращением: с травлей в школе, унижением, физическим насилием. Если в результате этого поведение ребёнка сильно изменилось, а его эмоциональное состояние стало нестабильным, будь то заторможенность или постоянные истерики, – стоит обратиться за советом к профессионалу: семейному психологу или психотерапевту. А если вы сами ощущаете, что «стихийных» педагогических и психологических знаний вам недостаточно – к вашим услугам множество курсов, которые помогут вам почувствовать себя уверенней и спокойнее в родительской роли, стать не только любящими, но и знающими родителями.

Слушайте себя, а не соседку

Вот кого точно не стоит слушать, воспитывая ребёнка, это различных доброжелателей с их: «а вот наша дочка в этом возрасте уже читала!», «а вот мы нашему сыну никогда такого не позволяли!» Вы знаете своего ребёнка лучше, чем кто-либо, так что слушайте не друзей и соседей, а собственное родительское сердце.

Обращайте внимание на хорошее в ребёнке

Не копите обиды на ребёнка, не завышайте уровень ожиданий – дети не обязаны им соответствовать. Присмотритесь к другим семьям, и вы поймёте: идеальных детей нет. У вашего ребёнка обязательно есть свои сильные стороны. Устраивает розыгрыши – изобретателен. Упрям – постоит за себя. Увёл друзей с уроков в кино – демонстрирует задатки лидера. Такое отношение поможет снизить вашу тревогу за будущее ребёнка.

Привносите в общение позитив

Ваши совместные занятия с ребёнком должны быть не только развивающими. Делайте вместе и то, что приносит радость вам обоим, например, поучаствуйте в городском празднике, запустите змея в парке. Полноценное позитивное общение с ребёнком сплотит вас, придаст уверенности.

Не взращивайте страх будущего

Страхи за ребёнка и мнительность вообще свойственны родителям, особенно матерям, ответственным за жизнь и здоровье малыша с самого его рождения. Каждый раз, ловя себя на тревожных мыслях, думайте о позитивном исходе, визуализируйте его, разрушая катастрофические ожидания. Гораздо лучше улучшать настоящее, чем тонуть в страхах о том, что, возможно, никогда не случится.

Дайте себе время

Кроме финансового и социального давления родители часто испытывают и катастрофическую нехватку времени. Замедлите свой темп жизни, закладывайте на каждое запланированное дело вполовину больше времени, чем оно требует. Это поможет вам определить приоритеты, спокойно и расслабленно выполнить всё задуманное.

Не замыкайтесь на ребёнке

Вовлекаясь в проблемы, интересы, успехи ребёнка не подменяйте этим свои собственные потребности. Не позвольте родительскому стрессу стать выгоранием, несущим потерю эмпатии и ощущение бессилия, депрессию, а то и агрессию по отношению к ребёнку. Проводите время с друзьями, занимайтесь спортом, просто гуляйте. При любой возможности делайте то, что приносит вам удовольствие. Моете посуду – напевайте, помогли ребёнку с уроками – вознаградите себя конфеткой. Даже маленькие радости уменьшают стресс. Научитесь отдыхать, не испытывая чувства вины – полными сил, здоровыми и уравновешенными вы будете лучшими родителями вашему ребёнку.

Помните о супруге

Рождение ребёнка перестраивает отношения в семье, но всё же нельзя забывать, что вы не только мама и папа, но ещё и любящие люди, заключившие союз, муж и жена, и, в идеале, должны остаться ими и после того, как дети выпорхнут из гнезда во взрослую жизнь. Уделяйте внимание друг другу, подпитывайте вашу душевную близость импровизированными свиданиями и маленькими подарками. Гармоничные крепкие отношения в семье уменьшат и стресс родительства.

Примите неидеальность

Помните, что невозможно быть идеальным родителем или ребёнком, соответствуя всем ожиданиям. Примите эту «неидеальность», и вы сможете полнее почувствовать радость родительства, со всеми его успехами и ошибками, поражениями и достижениями. Ваш ребёнок – отдельный человек, самостоятельная личность, и то, как сложится его жизнь, в конечном итоге зависит именно от него. Вы можете лишь любить своих детей любыми, обеспечивать им надёжный тыл. А вперёд они пойдут сами.