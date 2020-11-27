Как пережить измену и может ли предательство сделать жизнь лучше

Измена партнера – одно из самых тяжелых переживаний в жизни. Тому есть множество оснований, и прежде всего сам факт того, что человек, кого мы считали незыблемой константой собственной жизни, выбирает вдруг кого-то другого. Дальше вступают в действие ментальные «бомбы», заложенные в нас с самого детства: если выбирают не нас, значит, мы недостаточно красивы, добры, сильны, мы плохо старались. Все это порождает спектр самых ужасных и деструктивных переживаний.

К сожалению, нас не учат тому, что другой человек и его чувства всегда находятся вне зоны нашего контроля. Напротив, существуют целые школы, где людей, чаще всего женщин, обучают «правильно себя вести», чтобы сохранить партнера рядом с собой навсегда.

О том, что все эти методы, от правильного приготовления борща до сексуальных умений, абсолютно не работают, там не говорят – как не говорят и о том, что единственные «люди навсегда» в нашей жизни это родители. Супруги и любовники не могут ими быть по определению – однако очень часто именно они помогают нам наверстать то, чего мы не получили в детстве: чувство защищенности, любви, уверенности, нужности, тепла. Терять это все невыносимо больно. Когда нам изменяют, мы ощущаем это как предательство, а если дело доходит до расставания, оно воспринимается как смерть. Собственно, ею разрыв отношений и является: в этот момент погибает то, что составляло одну из самых сильных опор нашей жизни. Развод, даже относительно благополучный – это сильнейший стресс. Если же ничего не предвещало расставания, и вдруг оказалось, что супруг намерен уйти из семьи к другой – это горе, которое необходимо правильно прожить.

Встреча человека со смертью предполагает пять стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. При переживании измены, предательства, расставания нам тоже приходится проходить через все это. Как правило, наши близкие дают нам советы типа «он тебя не стоил», «таких много, еще найдешь», «успокойся, все бывает» - то есть они пытаются сразу толкнуть нас к принятию. Таковы установки нашего общества: горе надо забить, задвинуть подальше, жить, как ни в чем не бывало, и сделать это не могут только капризные слабаки. Не слушайте никого! Именно из-за таких идей мы получаем хронические неврозы, перетекающие потом в физиологические нарушения. Только пройдя все стадии своей внутренней смерти, только найдя себя заново – мы сможем нормально жить дальше.

Это очень сложный и очень долгий процесс, который зависит от индивидуальности человека. Стадии принятия тоже не идут последовательно: гнев накладывается на торг, а попытки винить во всем себя переходят в уверенность, что, если начать «делать все правильно», то развода можно будет избежать. Наши внутренние ощущения в это время подобны буре, которая сносит с лица земли абсолютно все, потом внезапно утихает, оставляя чувство опустошения, а потом приходит вновь. Очень часто в таких ситуациях женщины словно застревают в разных моделях поведения. Одна из них – это борьба: звонки родителям и сопернице, попытки всячески отравить им жизнь, преследование в социальных сетях, стремление настроить против отца детей. Такая тактика выжженной земли свидетельствует не только о сильном гневе и желании причинить ответную боль, но и о попытках вернуть себе утраченный контроль: ты бросил меня, я потеряна и потому цепляюсь за твою жизнь, пытаясь управлять ею – раз не могу управлять своей.

Другая модель поведения – это обвинять себя в случившемся. Здесь речь тоже идет о попытке обрести контроль над событиями, но кроме этого, такая ситуация обнажает все глубинные проблемы в восприятии себя. Другой человек, пусть даже очень близкий, становится мерилом вашей личности. Корни этой проблемы наверняка лежат не в тех отношениях, которые только что распались – а в отношениях с родителями, в переживаниях детства, где вся ответственность за черствость, жестокость, нелюбовь других возлагалась на вас: «я не разговариваю с тобой, потому что ты не убрала постель», «хороших девочек не обижают», «посмотри, какая Света у тети Нины красивая, жаль, что ты не такая». Спустя годы вы размышляете о том, что супруг бросил вас с двумя детьми не потому, что ему захотелось какой-то другой жизни – а потому, что вы были недостаточно совершенной.

Очень распространенный способ поведения при расставании – это удариться в эзотерику, пытаясь приворожить и вернуть бывшего. Здесь речь идет об отказе признать тот факт, что поведение другого человека регулировалось только и исключительно им самим. Не «приворотом», не «порчей и сглазом» - а его собственными желаниями, стремлениями, потребностями и свойствами характера. С одной стороны, попытки магических практик в такой ситуации свидетельствуют о стремлении уйти от ужасной реальности (отрицание). С другой – о том, что мы не готовы признать другого человека самостоятельно мыслящим и отдельным от нас существом. Ушедший супруг – что-то вроде куколки из воска: своей воли не имеет и должен исполнять нашу: заботиться, помогать, любить или, на худой конец, обеспечивать социальный статус. К тому же надежда на некие постусторонние силы – это всегда перекладывание ответственности, свидетельство об отсутствии внутренних опор.

Безусловно, все эти модели представляют собой естественную реакцию нашей психики на стресс – и в них нет ничего постыдного. Однако застревать в них надолго, делать их основой своего поведения крайне вредно, поскольку это не приведет ни к чему хорошему и лишь углубит травму, затянет ваше время в ней. Чтобы избежать этого, вы должны для начала признать, что ваша боль – происходит с вами, и только с вами. Это ваша зона ответственности за себя – а раз так, то нужно честно ответить себе на вопрос: «Что дает мне то, что я сейчас делаю?». Пытаясь «наложить приворот» на ушедшего из семьи мужа – я хочу вернуть его самого или то чувство защищенности, которое давал мне брак с ним? Если попытка отравить жизнь предателю и сопернице удалась, но внутренняя боль не прекратилась, - не пора ли переключить все невероятные усилия с жизни этих ненавистных других на свою собственную? Ведь с каждой потраченной на эту ненависть минутой она не становится длиннее. Если вы пытаетесь настроить ребенка против отца – вы думаете о чувствах и будущем вашего малыша или пытаетесь использовать его как инструмент, не имеющий собственных эмоций и выбора?

Подумайте об этом. Запишите ответы на эти вопросы – причем подробно. Перечитайте. Перед вами лежит ключ к пониманию собственной личности, к осознанию тех болевых точек, которые наиболее сильно откликнулись на предательство, к тому, как вы воспринимаете себя и окружающих. Перед вами – черные дыры, в которые утекает ваша энергия, сила, изобретательность. Их необходимо направить на то, чтобы закрыть эти дыры. Самостоятельно справиться будет сложно – скорее всего, понадобится помощь специалиста, однако сам по себе такой анализ – это первый шаг на пути к выходу из личностного кризиса, к тому, чтобы отстаивать свои интересы в конструктивном ключе и не впадая в разрушение и саморазрушение. Такой путь длится долго: нанесенный изменой и распадом брака удар сходит на нет примерно за год, а исцеление от травм, которые вскрылись по ходу этих событий, могут потребовать больше времени. Тем не менее, игра стоит свеч: однажды вы настолько вырастаете социально, интеллектуально и духовно, что обиды, нанесенные вам раньше, просто теряют свое значение.