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Как ответить на бестактные вопросы и никого не убить

24 Августа 2020 147 0 Бизнес и психология
Как ответить на бестактные вопросы и никого не убить

Всегда ли общение с близкими - родственниками, друзьями - приносит нам удовольствие? К сожалению, нет. Нарушение границ «нескромными вопросами» - дело для нашего общества совершенно обычное. Это ведь делается из самых добрых побуждений. Ещё менее приятно, когда вопросы, касающиеся сугубо вас, задаются людьми совершенно посторонними. Как поступать в подобных ситуациях? Как защитить свои границы, не разрушая при этом отношения?

Тактичность – не самая сильная сторона абсолютного большинства людей. В особенности это касается наших родных и близких. «Почему ты не замужем» и «почему все еще нет детей» возглавляют список вопросов, которые стабильно задают женщинам любого возраста – при этом никому не приходит в голову, что женщина может, например, быть бесплодной и страдать от этого, а значит, постоянные разговоры на эту тему причиняют ей такую же постоянную боль. Родственники, в особенности родители, считают себя вправе спрашивать, сколько мы зарабатываем, почему так много или так мало весим и даже был ли у нас недавно секс. Никакого понятия своевременности тоже не существует: тема личной жизни или лишнего веса может быть поднята во время поездки на дачу, при случайной встрече на улице или во время праздника, где присутствует множество посторонних людей. В такой ситуации очень хочется последовать, как правило, трем сценариям: провалиться сквозь землю, устроить скандал или угрюмо молчать, делая вид, что не расслышали. Ни один из этих сценариев не является продуктивным: в последнем случае, например, вопрос наверняка повторят погромче раз пять. Так как же в такой ситуации быть?

Самый простой и естественный способ – дать понять, что вопрос вам неприятен. Сделать это надо спокойно, твердо и с четкой формулировкой, не позволяющей развивать тему. То есть не говорите: «Тебе не кажется, что это бестактный вопрос?» - в таком случае у собеседника есть шанс начать рассказывать вам, что ничего такого ему не кажется, и вообще, что, уже спросить нельзя! Отвечайте так: «Извини, но твой вопрос кажется мне бестактным, и отвечать на него я не буду». Таким образом вы очерчиваете границы вашей личности и показываете человеку, что переступать их не следует. Холодная вежливость вообще очень неплохо действует в подобной ситуации: абсолютное большинство людей, ощутив, что их поставили на место, тушуются и стараются быстро замять возможность конфликта. Безусловно, этим вы доставите кому-то пару неприятных минут – но зато и сейчас, и в перспективе будете избавлены от необходимости отчитываться посторонним людям в тех вещах, которые их совершенно не касаются.

Второй вариант поведения в подобной ситуации – игнорировать вопрос совсем, моментально переключив разговор на другую тему. Например, если вы беседуете за столом в кафе и получаете вопрос: «Ну что, когда уже перестанешь работать и в декрет соберешься?» - оглядитесь вокруг и скажите, что место очень милое и уютное, и вам нравятся вот те лампы. Или – «Я не очень хочу это обсуждать, скажи лучше – как тебе последняя серия «Игры престолов»? Только очень недалекий человек, не понимающий вообще никаких намеков, в такой ситуации осмелится вернуться к «интересной» теме. Если же это произойдет – смело обращайтесь к первому способу: вежливый, но непреклонный тон и четкая формулировка, за которой скрывается кристально ясное «не твое дело».

Недостаток перечисленных выше вариантов в том, что они точно сработают с друзьями, коллегами и шапочными знакомыми - но с вероятностью в 90% окажутся бесполезны, если бестактность проявляют родители. Тут, как правило, не действуют никакие намеки, а попытка обозначить личные границы заканчивается кровной обидой. Это вечная проблема нашей культуры, в которой родители полагают, будто имеют пожизненное право на своих детей, вправе критиковать их, когда захочется, и влезать в их жизнь, когда вздумается, - конечно же, только и исключительно ради блага! Именно поэтому выстраивание границ, сепарация от родителей – для большинства из нас очень долгий и мучительный процесс. Отказ отвечать на вопросы о детях, вероятном супружестве, недостаточно совершенном теле или «непонятной» работе – очень важная часть такого процесса, поэтому, если вы в состоянии игнорировать последствия, смело говорите: «Мама, папа, мне ваши вопросы не нравятся и я не стану на них отвечать». Есть большая вероятность, что, пусть через обиды и слезы, - в будущем вас действительно перестанут терзать бестактными разговорами на неприятные темы.

В том случае, когда у вас нет моральных сил на то, чтобы пережить потенциальный скандал либо оскорбленное молчание длиной в несколько дней – можно выработать какой-то стандартный ответ, который хотя бы на время пресечет любые вопросы. Если разговор о детях, то можно сообщить, что вы проходили специальные тесты и выяснили, что с огромной долей вероятности родите сразу тройню – а к этому вы пока не готовы ни финансово, ни морально, но точно решитесь, если бабушка с дедушкой будут сидеть с тремя внуками сразу. Если речь заходит о весе – всегда можно заметить, что полнота верный признак отсутствия онкологии. Если родителей не устраивает ваша работа – вы можете с сожалением сказать, что зато вы получаете там хорошую зарплату, и что поделаешь, если в современном мире уже не так ценится доброе-вечное-осмысленное. Словом, найдите вариант ответа, который или ошарашит, или заставит переключиться на обсуждение других тем – например, общее падение нравов, потенциальный финансовый кризис, последнюю передачу по телевизору. Этот метод хорош на коротких дистанциях – проблему навсегда он, в отличие от выстраивания границ, не решает, но хотя бы один спокойный вечер гарантирован.

Наконец, никогда не лишне проявить чувство юмора – причем не только добродушное. Если надо отбиваться от бестактной подруги, которая, например, указывает вам на недостатки во внешности, можно проявить и жесткость: эти вопросы и непрошенные советы – признак не только бестактности, но и намерения подорвать вашу самооценку. Такие вещи не стоит игнорировать, и нападение будет лучшей защитой. В случае мирной беседы с близкими на любую тему, которая уже набила вам оскомину (где дети, где муж, почему татуировки, почему живот, почему мало зарабатываешь), шутливые ответы помогут сохранить спокойную атмосферу и избавят вас от необходимости говорить о том, о чем вы говорить не хотите. И если юмор не сработает – вы всегда можете использовать первый способ, описанный здесь: вежливо сообщить, что обстоятельства вашей жизни и ваши решения касаются только вас, и никого больше. В конце концов, это абсолютная правда.

Наталия Красовская
Наталия Красовская

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