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«Из сердца вон». Как прекратить следить за «бывшим» в соцсетях

22 Апреля 2021 98 0 Бизнес и психология
«Из сердца вон». Как прекратить следить за «бывшим» в соцсетях

Соцсети сослужили нам добрую службу, расширив круг общения, помогая находить друзей по интересам и заводить романтические отношения. Но они же стали причиной и новых сложностей при расставании – теперь гораздо проще следить за жизнью бывшего партнёра, не давая себе забыть утрату и двигаться дальше. Как же можно избежать этого?

Если мы постоянно проверяем страничку бывшего возлюбленного – значит, мы эмоционально всё ещё зависим от него: не разобрались со своими чувствами, не изжили ожидания. Иногда онлайн-сталкинг – это лишь молчаливый мониторинг, когда мы ищём на страничке «бывшего» подтверждение каких-то наших чаяний. Иногда мы вступаем с бывшим партнёром в косвенную переписку, комментируя посты общих знакомых, чтобы опосредованно что-то ему доказать. А бывает, что в соцсети выплёскивается и активный конфликт, в котором партнёры агрессивно выясняют отношения. Осознайте свои чувства, спросите себя, что именно вы потеряете, если прекратите преследовать бывшего в соцсетях? И ответ подскажет вам, что же вы на самом деле ищете.

Мы хотим чувствовать себя значимыми

После разрыва отношений, особенно по инициативе партнёра, мы чувствуем себя очень плохо: униженными, недостаточно ценными. Объяснимо, что в глубине души нам хочется, чтобы и бывший возлюбленный тоже страдал без нас – почувствовал нашу боль, осознал свою ошибку. Но любое злорадство в нашу собственную жизнь не принесёт абсолютно ничего хорошего. Даже если «предатель» всё ещё одинок, это вовсе не значит, что он тоскует по нам и не может без нас обойтись. Рано или поздно нам придётся признать: незаменимых людей нет. Но это значит, что «заменимы» как мы, так и наш потерянный партнёр! И, возможно, наши следующие отношения будут гораздо более гармоничными и счастливыми.

Мы жалеем об упущенных возможностях

Иногда мы долго продолжаем представлять, какой была бы сейчас наша жизнь, если бы отношения с партнёром не прекратились. Например, он выкладывает на своей страничке солнечные фотографии из путешествия в Таиланд с друзьями или новой любовью, и вы чудовищно ревнуете, чувствуете боль, представляя себя рядом с бывшим возлюбленным. Но это – лишь ваши фантазии, не тратьте на них нервы. И не идеализируйте бывшего партнёра: напоминайте себе не о счастливых временах с ним, а о причине разрыва, о проблемах, которые были в отношениях. Не исключено, что ваша совместная поездка в тёплые края была бы вовсе не идиллической или не состоялась бы вовсе.

Мы не готовы разорвать связь

Иногда нами движет надежда на восстановление отношений, и мы с замиранием сердца проверяем, не нашёл ли ещё бывший партнёр новую любовь. Мы сравниваем себя с его новыми пассиями, то выискивая их недостатки, то, наоборот, пытаясь понять, чем они оказались лучше нас. Но это понимание не поможет «отвоевать» любимого обратно. То, что ваша связь продолжается – иллюзия, внушаемая соцсетями.

Как же прекратить тратить на бывшего силы и время?

Бывший партнёр – человек, который более не значим для нашей жизни, даже если из-за его постоянного «виртуального присутствия» нам кажется иначе. Зацикливаясь на чужой жизни, мы тратим время и энергию впустую, взращиваем разрушительные чувства – переживаем и злимся вместо того, чтобы улучшить собственную жизнь. Сетевая слежка за бывшим становится вредной привычкой, которая несёт нам лишь нервное напряжение, разочарование, унижение и опустошённость.

Иногда, чтобы восстановиться после тяжёлого разрыва, стоит обратиться к специалисту, особенно если ваше «сетевое преследование» бывшего переходит в реальный мир. Но многое можно сделать и самостоятельно.

Поставьте точку

Если вы чувствуете, что о чём-то не договорили, что-то не выяснили с бывшим партнёром до конца – сделайте это, чтобы мучающие вас слова прекратили крутиться в голове, заставляя вас то и дело замирать над пустым полем комментария на его страничке. А если, по какой-то причине, невозможно поговорить с бывшим – выговоритесь понимающим близким или специалисту.

Заведите новые привычки

Сознательно распланируйте посещение соцсетей: новостная лента, комментарии на вашей страничке, страницы родных и друзей. Бывшему в этом списке не должно быть места. Не упоминайте бывшего партнёра в разговорах с друзьями и попросите их о том же, чтобы потом не лазать на его страничку за подробностями. Проследите и за остальными триггерами, которые заставляют вас «нырять» в соцсети. Привыкли просматривать их в обеденный перерыв? На время замените это действие, например, прослушиванием образовательного подкаста.

Избавьтесь от раздражителей

Соберитесь с силами и удалите из телефона контакты бывшего партнёра, а со странички – его фотографии. Обуздайте свое любопытство – заблокируйте бывшего во всех соцсетях: отпишитесь, отпишите, удалите из друзей, внесите в чёрный список, отключите уведомления. Будьте готовы ответить ему или общим знакомым на вопрос «почему»: вы не хотели никого обидеть, просто поддерживать связь после разрыва слишком больно – прямо сейчас вам необходимо дистанцироваться, а в будущем, возможно, получится нормально общаться вновь. Временно ограничьте и просмотр страниц общих друзей, ведь в их жизни ваш «бывший» продолжит появляться. Чем меньше вы будете его видеть, тем быстрее сможете пережить расставание и восстановить эмоциональное равновесие.

Отвыкание от дурной привычки сетевого сталкинга будет постепенным, но рано или поздно вы обязательно освободитесь от утраченных отношений и будете готовы к новому этапу вашей жизни.

Наполните свою жизнь

Расставание образует пустоту в нашей жизни, которую необходимо заполнить новыми делами, увлечениями, удовольствиями, новыми связями с людьми. А со временем – и новыми близкими отношениями. Насыщенная интересная жизнь, а тем более – новая любовь – не только затмят иллюзорную «важность» бывшего и укрепят вашу уверенность в себе, но и перенесут фокус вашего внимания из соцсетей в реальный мир, многообразный, яркий и исполненный возможностей.

Наталия Красовская
Наталия Красовская

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