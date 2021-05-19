Из России уходит немецкая сеть супермаркетов. Ее поглотит «Лента» 527 1 Экономика

После 17 лет работы из России уходит немецкая сеть супермаркетов Billa. Поглотит сеть ритейлер «Лента», которая принадлежит одному из самых богатых россиян – миллиардеру Алексею Мордашову. Сумма сделки оценивается в 215 млн евро. Это вторая новость о поглощении розничной сети за два дня: вчера о покупке «Дикси» заявил «Магнит». По словам экспертов, из-за обвинений в жадности со стороны властей многие торговые сети готовы уйти с рынка.