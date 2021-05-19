Из России уходит немецкая сеть супермаркетов. Ее поглотит «Лента»
19 Мая 2021 527 1 Экономика
После 17 лет работы из России уходит немецкая сеть супермаркетов Billa. Поглотит сеть ритейлер «Лента», которая принадлежит одному из самых богатых россиян – миллиардеру Алексею Мордашову. Сумма сделки оценивается в 215 млн евро. Это вторая новость о поглощении розничной сети за два дня: вчера о покупке «Дикси» заявил «Магнит». По словам экспертов, из-за обвинений в жадности со стороны властей многие торговые сети готовы уйти с рынка.
Слияния и поглощения продолжаются
- Торговая сеть «Лента» миллиардера Алексея Мордашова сообщила о покупке за 215 млн евро сети супермаркетов «Билла Россия». Сделка пройдет летом этого года после одобрения Федеральной антимонопольной службы. Сразу после этого торговую марку уничтожат, а магазины сети переведут под бренд «Лента».
- Планируется, что логистическая инфраструктура и около 5,4 тыс. сотрудников будут переведены в «Ленту». Для российской торговой сети это нужно, чтобы удвоить количество магазинов и обеспечить торговые площади в центре Москвы. Доля «Ленты» в Москве и Подмосковье благодаря приобретению «Биллы» вырастет до 3%.
- Немецкая сеть супермаркетов владеет торговыми площадями на 138 тыс. квадратных метров, большинство из которых сосредоточено в Москве. Также у сети есть распределительный центр в областном Быково. Компания работала в России с 2004 года. В 2020 году она получила убыток почти в 1,7 млрд руб.
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- Вчера, 18 мая, «Магнит» объявил о покупке сети «Дикси». Сделка оценивалась в 92,4 млрд руб. Гендиректор INFOLine Иван Федяков, комментируя сделку, заметил, что многие торговые сети «готовы потихоньку уходить с рынка». «А если наше правительство еще несколько раз повторит тезис про жадность, я думаю, число таких сетей удвоится, а то и утроится – кто хочет уйти с этого рынка», – сказал эксперт. До этого Мишустин назвал причиной роста цен на продукты «жадность» бизнеса.
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Ура товарищи!! Назад в Социализм!)))) Скоро снова появятся Сельмаги, Промтоварные и прочие сельпо в которых из разновидности 3 банки консерв и 2 пачки макарон!))) Появятся ОБХС и НКВД!!))))) Всех к стенке за амбар!! Даёшь Продразвёрстку!!))) Всех в нищету!!))