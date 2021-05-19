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Из России уходит немецкая сеть супермаркетов. Ее поглотит «Лента»

19 Мая 2021 527 1 Экономика
Из России уходит немецкая сеть супермаркетов. Ее поглотит «Лента»

После 17 лет работы из России уходит немецкая сеть супермаркетов Billa. Поглотит сеть ритейлер «Лента», которая принадлежит одному из самых богатых россиян – миллиардеру Алексею Мордашову. Сумма сделки оценивается в 215 млн евро. Это вторая новость о поглощении розничной сети за два дня: вчера о покупке «Дикси» заявил «Магнит». По словам экспертов, из-за обвинений в жадности со стороны властей многие торговые сети готовы уйти с рынка.

Слияния и поглощения продолжаются

  • Торговая сеть «Лента» миллиардера Алексея Мордашова сообщила о покупке за 215 млн евро сети супермаркетов «Билла Россия». Сделка пройдет летом этого года после одобрения Федеральной антимонопольной службы. Сразу после этого торговую марку уничтожат, а магазины сети переведут под бренд «Лента».
  • Планируется, что логистическая инфраструктура и около 5,4 тыс. сотрудников будут переведены в «Ленту». Для российской торговой сети это нужно, чтобы удвоить количество магазинов и обеспечить торговые площади в центре Москвы. Доля «Ленты» в Москве и Подмосковье благодаря приобретению «Биллы» вырастет до 3%.
  • Немецкая сеть супермаркетов владеет торговыми площадями на 138 тыс. квадратных метров, большинство из которых сосредоточено в Москве. Также у сети есть распределительный центр в областном Быково. Компания работала в России с 2004 года. В 2020 году она получила убыток почти в 1,7 млрд руб.

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  • Вчера, 18 мая, «Магнит» объявил о покупке сети «Дикси». Сделка оценивалась в 92,4 млрд руб. Гендиректор INFOLine Иван Федяков, комментируя сделку, заметил, что многие торговые сети «готовы потихоньку уходить с рынка». «А если наше правительство еще несколько раз повторит тезис про жадность, я думаю, число таких сетей удвоится, а то и утроится – кто хочет уйти с этого рынка», – сказал эксперт. До этого Мишустин назвал причиной роста цен на продукты «жадность» бизнеса.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
12:35 0 1
Вася:

Ура товарищи!! Назад в Социализм!)))) Скоро снова появятся Сельмаги, Промтоварные и прочие сельпо в которых из разновидности 3 банки консерв и 2 пачки макарон!))) Появятся ОБХС и НКВД!!))))) Всех к стенке за амбар!! Даёшь Продразвёрстку!!))) Всех в нищету!!))

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