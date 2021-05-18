«Из-за обвинений в жадности готовы уходить с рынка». «Магнит» поглощает «Дикси» 372 2 Экономика

Крупнейший продуктовый ритейлер России – «Магнит» поглощает третьего по величине игрока на рынке – сеть магазинов «Дикси». Сумма сделки составит 92,4 млрд руб. В результате 2 612 магазинов «Дикси» и 39 суперсторов «Мегамарт» перейдут в собственность «Магнита». По словам эксперта, другие сети тоже готовы уходить с рынка из-за обвинений в жадности, которые озвучивает власть.