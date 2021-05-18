Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 МАЙ, 19:22 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

18 МАЙ, 19:22 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Из-за обвинений в жадности готовы уходить с рынка». «Магнит» поглощает «Дикси»

18 Мая 2021 372 2 Экономика
«Из-за обвинений в жадности готовы уходить с рынка». «Магнит» поглощает «Дикси»

Крупнейший продуктовый ритейлер России – «Магнит» поглощает третьего по величине игрока на рынке – сеть магазинов «Дикси». Сумма сделки составит 92,4 млрд руб. В результате 2 612 магазинов «Дикси» и 39 суперсторов «Мегамарт» перейдут в собственность «Магнита». По словам эксперта, другие сети тоже готовы уходить с рынка из-за обвинений в жадности, которые озвучивает власть.

«Жадность» вынуждает уходить с рынка

  • Одним независимым от государства игроком на рынке продуктового ритейла России становится меньше. Принадлежащий государственному банку ВТБ «Магнит» покупает за 92,4 млрд руб. сеть «Дикси», которая, по данным ТАСС, продолжит работать под собственным брендом, но номинально будет принадлежать «Магниту».
  • В свою очередь, «Магнит» за счет этой сделки резко усилит свои позиции: получит 2 612 магазинов «Дикси» и 39 суперсторов «Мегамарт», большинство которых находятся в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Также «Магнит» получит распределительные центры в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.
  • После одобрения Федеральной антимонопольной службы сделку планируется закрыть 31 августа. «Магнит» оплатит ее за счет свободных денежных средств и кредитных линий. Ритейлер выкупит 100% акций DIXY Holding Limited у Mercury Retail Group.
  • По словам гендиректора INFOLine Ивана Федякова, которые приводит РИА Новости, есть и другие сети, которые «готовы потихоньку уходить с рынка». «А если наше правительство еще несколько раз повторит тезис про жадность, я думаю, число таких сетей удвоится, а то и утроится – кто хочет уйти с этого рынка», – отметил Федяков. Поэтому «Магнит» сможет и дальше поглощать конкурентов.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Как отметил гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг, после поглощения «Дикси» магазины сети будут существовать как отдельное юридическое лицо. Однако за счет синергии приобретение позволит «Магниту» стать одним из ведущих игроков в Москве и Санкт-Петербурге. На новостях о сделки акции магнита дорожали на 4%, до 5,36 тыс. руб. за акцию.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
В
18:58 0 0
Вера:

Пусть уходят,свято место пусто не бывает,другие барыги придут.

А
17:56 0 0
Александр Н:

чем меньше игроков тем меньше обвинений в сговоре по поднятию цен.. зато какой простор для реализации ценовой политики у монополистов .. в общем не захотели по плохому по хорошему еще хуже будет,, сначала поглотят а потом и самораспустятся,, и это будет весьма смешно..но не всем а только тем кто из России свалить не сможет .. пенсионерам и обычным работягам значит ..

Статьи

США заявили о незаконности претензий России на Арктику. Предлагают их обсудить

США заявили о незаконности претензий России на Арктику. Предлагают их обсудить
Политика

Власти выдохнули: доходы бюджета от нефти и газа восстановились

Власти выдохнули: доходы бюджета от нефти и газа восстановились
Экономика

Ценам на сахар и другие продукты запретили расти до выборов в Госдуму

Ценам на сахар и другие продукты запретили расти до выборов в Госдуму
Экономика 2

Госдума отказалась запрещать зарубежную недвижимость чиновникам из-за распада СССР

Госдума отказалась запрещать зарубежную недвижимость чиновникам из-за распада СССР
Политика 1

Узнай, страна!

В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне

В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне

В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену

В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену

Новости дня

18:56 В Центробанке оценили перспективы отключения России от SWIFT В Центробанке оценили перспективы отключения России от SWIFT
США заявили о незаконности претензий России на Арктику. Предлагают их обсудить
США заявили о незаконности претензий России на Арктику. Предлагают их обсудить
17:42 Госдеп США: встреча Путина и Байдена может состояться в скором времени Госдеп США: встреча Путина и Байдена может состояться в скором времени
16:44 В Германии рассказали, от чего зависит реализация «Северного потока-2» В Германии рассказали, от чего зависит реализация «Северного потока-2»
15:38 Песков: Путин и Лукашенко могут встретиться в конце мая Песков: Путин и Лукашенко могут встретиться в конце мая
14:58 Компания S7 отменила авиарейсы в Турцию Компания S7 отменила авиарейсы в Турцию
12:26 В РФ за сутки выявили 8183 случая коронавируса В РФ за сутки выявили 8183 случая коронавируса
Власти выдохнули: доходы бюджета от нефти и газа восстановились
Власти выдохнули: доходы бюджета от нефти и газа восстановились
12:09 Рада: США хотят втянуть Россию в войну с Украиной и Европой Рада: США хотят втянуть Россию в войну с Украиной и Европой

Узнай, страна!

14:58 В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне
Путин: скоро в РФ введут в оборот четвертую вакцину от COVID-19
Путин: скоро в РФ введут в оборот четвертую вакцину от COVID-19
09:17 В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену
17 МАЙ, 15:33 В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов
17 МАЙ, 14:40 В Ярославской области стартовал проект по выращиванию радужной форели В Ярославской области стартовал проект по выращиванию радужной форели
17 МАЙ, 11:51 Сергей Калетин: Предпринимателям, исполняющим госконтракты по металлоизделиям, угрожает банкротство Сергей Калетин: Предпринимателям, исполняющим госконтракты по металлоизделиям, угрожает банкротство
17 МАЙ, 10:58 В Москве стартовало строительство тоннеля уникальной ветки метро Калининско-Солнцевской линии В Москве стартовало строительство тоннеля уникальной ветки метро Калининско-Солнцевской линии
Ценам на сахар и другие продукты запретили расти до выборов в Госдуму
Ценам на сахар и другие продукты запретили расти до выборов в Госдуму
14 МАЙ, 15:29 ТОП-10 достижений недели: регионы России вели научные разработки и выпускали инновационные продукты ТОП-10 достижений недели: регионы России вели научные разработки и выпускали инновационные продукты
14 МАЙ, 14:51 В Калининградской области открыли кампус и бассейн в Балтийском федеральном университете В Калининградской области открыли кампус и бассейн в Балтийском федеральном университете
14 МАЙ, 14:03 В Волгоградской области запустили производство базового масла на уникальном комплексе НПЗ В Волгоградской области запустили производство базового масла на уникальном комплексе НПЗ
14 МАЙ, 11:22 В Новосибирской области разрабатывают вакцину против оспы В Новосибирской области разрабатывают вакцину против оспы
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter