«Из-за обвинений в жадности готовы уходить с рынка». «Магнит» поглощает «Дикси»
18 Мая 2021 372 2 Экономика
Крупнейший продуктовый ритейлер России – «Магнит» поглощает третьего по величине игрока на рынке – сеть магазинов «Дикси». Сумма сделки составит 92,4 млрд руб. В результате 2 612 магазинов «Дикси» и 39 суперсторов «Мегамарт» перейдут в собственность «Магнита». По словам эксперта, другие сети тоже готовы уходить с рынка из-за обвинений в жадности, которые озвучивает власть.
«Жадность» вынуждает уходить с рынка
- Одним независимым от государства игроком на рынке продуктового ритейла России становится меньше. Принадлежащий государственному банку ВТБ «Магнит» покупает за 92,4 млрд руб. сеть «Дикси», которая, по данным ТАСС, продолжит работать под собственным брендом, но номинально будет принадлежать «Магниту».
- В свою очередь, «Магнит» за счет этой сделки резко усилит свои позиции: получит 2 612 магазинов «Дикси» и 39 суперсторов «Мегамарт», большинство которых находятся в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Также «Магнит» получит распределительные центры в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.
- После одобрения Федеральной антимонопольной службы сделку планируется закрыть 31 августа. «Магнит» оплатит ее за счет свободных денежных средств и кредитных линий. Ритейлер выкупит 100% акций DIXY Holding Limited у Mercury Retail Group.
- По словам гендиректора INFOLine Ивана Федякова, которые приводит РИА Новости, есть и другие сети, которые «готовы потихоньку уходить с рынка». «А если наше правительство еще несколько раз повторит тезис про жадность, я думаю, число таких сетей удвоится, а то и утроится – кто хочет уйти с этого рынка», – отметил Федяков. Поэтому «Магнит» сможет и дальше поглощать конкурентов.
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- Как отметил гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг, после поглощения «Дикси» магазины сети будут существовать как отдельное юридическое лицо. Однако за счет синергии приобретение позволит «Магниту» стать одним из ведущих игроков в Москве и Санкт-Петербурге. На новостях о сделки акции магнита дорожали на 4%, до 5,36 тыс. руб. за акцию.
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Пусть уходят,свято место пусто не бывает,другие барыги придут.
чем меньше игроков тем меньше обвинений в сговоре по поднятию цен.. зато какой простор для реализации ценовой политики у монополистов .. в общем не захотели по плохому по хорошему еще хуже будет,, сначала поглотят а потом и самораспустятся,, и это будет весьма смешно..но не всем а только тем кто из России свалить не сможет .. пенсионерам и обычным работягам значит ..